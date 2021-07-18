Pursaklar'da Bayram Öncesi Kurban Kesim Provası
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Pursaklar'da Bayram Öncesi Kurban Kesim Provası

Pursaklar'da Bayram Öncesi Kurban Kesim Provası
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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kurban Bayramı öncesi modern kurban satış ve kesim alanında incelemelerde bulunarak, herhangi bir aksiliğe mahal vermemek adına bayram öncesi kurban kesim provası yaptırdı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kurban Bayramı öncesi modern kurban satış ve kesim alanında incelemelerde bulunarak, herhangi bir aksiliğe mahal vermemek adına bayram öncesi kurban kesim provası yaptırdı.

Vatandaşların kurban ibadetlerini rahat, güvenli ve konforlu bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak için çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, bu yıl da aynı hassasiyeti göstererek kurban alanında tüm hazırlıkları tamamladı.

Pursaklar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kurban kesim provasında, modern teknoloji kullanılarak, 1, 5 tonluk kurbanlık dana el değmeden, otomatik makinelerle, 4 parçaya ayrılıp ilçedeki yetim ve öksüzlere dağıtılmak üzere hazır hale getirildi.

"Tesiste her hangi bir aksaklık yaşanmaması için alınan tüm tedbirlerin provasını yapıyoruz"

Vatandaşların kurban ibadetini dini kurallara uygun, modern ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için çalışmaların tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Tesiste herhangi bir aksaklık yaşanmaması için alınan tüm tedbirlerin provasını yapıyoruz. Saatte 40 kurbanın kesimini gerçekleştirerek hemşehrilerimize teslim ediyoruz. Burada prova için kestiğimiz kurbanlarımızı ilçemizde bulunan ve her zaman yanlarında olduğumuz, yetim ve öksüz çocuklarımıza, kavurma ve sucuk olarak teslim ediyoruz" dedi.

Online Kamera Sistemi

Yaşlı, hasta ve şehir dışında olan vatandaşların kurban kesim alanına gelmeden de ibadetlerini yerine getirmeleri için kamera sistemi kurduklarını ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin "Tesisin farklı noktalarına 20 tane kamera yerleştirdik. Hemşehrilerimiz evlerinde kurbanlarının kesimlerini takip edebilecekler. Kurban sahipleri aldıkları numara ile seyret. pursaklar. bel. tr den kurbanlarının kesiminin ilk anından son anına kadar izleyebilecekler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

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