Pursaklar Belediyesinden çocuklara "Yaz Spor Okulu"

Pursaklar Belediyesi'nin yaz spor okullarına katılan yüzlerce çocuk spor faaliyetleriyle tanışma imkanı buluyor.

Pursaklar Belediyesi'nin yaz spor okullarına katılan yüzlerce çocuk spor faaliyetleriyle tanışma imkanı buluyor.

İlçede yaşayan çocuklara sporun farklı alanlarında gelişmeleri ve tatillerini eğlenip, öğrenerek geçirmeleri için fırsat sunan Pursaklar Belediyesi, genç sporculara geleceğin milli sporcuları olma yolunda da profesyonel eğitim veriyor. Pursaklar Belediye Spor Kulübü Tesisleri'nde 900 genç sporcu adayı çocuk yaz spor okullarında; yüzme, basketbol, jimnastik, voleybol, tekvando, yüzme, hokey, futbol gibi farklı branşta açılan kurslarda eğitim görüyor.

"Bizim amacımız her alanda ciddi şekilde spor yapabilen çocukları yetiştirmek"

Hedeflerinin geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmek olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Ne kadar çok çocuğumuzu spor ile tanıştırırsak, o kadar sağlam bir gelecek bizi bekler. Bu amaçla belediyemize ait tesislerimizde farklı branşlarda kurslar açıyoruz. Bizim amacımız her alanda ciddi şekilde spor yapabilen çocukları yetiştirmek. Bunlar içerisinde yetenekli sporcularımızı da önümüzdeki süreçte başarılı sporcular arasına taşımayı hedefliyoruz. Bu amaç doğrultusunda spor tesislerimiz ve kulübümüz genç yeteneklerin hizmetinde" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı