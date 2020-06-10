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Profilo Grubu, finansal yeniden yapılanma sürecini tamamladı

Profilo Grubu, haziran ayı itibarıyla tüm kreditörlerine olan kredi borçlarını yeni ödeme plan ve şartlarına bağlayarak sürdürülebilir bir bilanço yapısına sahip oldu.

Profilo Grubu, finansal yeniden yapılanma sürecini tamamladı
10.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:18

Profilo Grubu, haziran ayı itibarıyla tüm kreditörlerine olan kredi borçlarını yeni ödeme plan ve şartlarına bağlayarak sürdürülebilir bir bilanço yapısına sahip oldu.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, bu süreçte Profilo Grubu'nun finansal yeniden yapılandırma projesinin danışmanlığını Servo Capital Advisors gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Profilo Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Dani S. Acıman, gerek grup gerekse ülke olarak içinden geçilen bu zor süreçte böylesine büyük bir yapılandırma projesini tamamlamış olmaktan memnuniyeti duyduklarını belirterek, "İmza attığımız yapılandırma işleminin, tüm paydaşlar için hayırlı olduğunu düşünüyorum. Hem yapılandırmaya katılım sağlayan kreditörlere bu süreçte göstermiş oldukları esneklik için hem de Servo Capital Advisors'a süreç boyunca sağladıkları destek ve danışmanlık hizmetleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Servo Capital Advisors Yönetici Ortağı Kaan Kiziroğlu da hem Profilo Grubu'na hem de kredi verenlere değer yaratmayı hedeflediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda borca karşılık varlık takası, minimum nakit faiz ödemesi, nakit olmayan faizin anaparaya eklenmesi, teminat boşaltılması, ek teminat verilmesi, kredi anapara ödemelerinin grup nakit akımına uygun şekilde ve bir kısmının balon ödeme şeklinde vadelendirilmesi gibi çeşitli çözümler geliştirdik. Finansal yapılandırmadan sorumlu takımımızla, borç yapılandırma süreci boyunca grubun nakit akışının takibi, yönetimi ve ek finansman temini, varlıklarının satışı ile nakit temini konularında da destek sağladık. Finansal yapılandırmada yer alan kreditörler de ülkemizin önemli markalarından birinin varlıklarının ve istihdamının korunarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etmesine destek vererek günümüzün zor ekonomik koşullarında dahi borçluların yanında olduklarını gösterdiler."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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