Hafta sonu gelen çöl tozları, virüsün bulaşıcılığını artırabilir
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Hafta sonu gelen çöl tozları, virüsün bulaşıcılığını artırabilir

26.02.2021 08:33 | Son Güncelleme: 26.02.2021 08:59

Avrupa'yı etkisi altına alan çöl tozlarının, hafta sonunda Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Astım gibi hastalığı olanların pencerelerini açmamaları gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, "Çöl tozu nedeniyle virüs daha fazla risk teşkil ediyor. Çünkü virüs ortamda daha çok kalıyor. O nedenle hafta sonu maskeye daha çok dikkat" dedi.

Kuzey Afrika üzerinde oluşan alçak basınç sistemiyle havalanan çöl tozları ve kumlar, yüksek basınç alanında bulunan Avrupa'yı etkisi altına aldı. Çöl tozlarının hafta sonu ise yoğunluğu azalarak, Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, çöl tozlarının KOAH hastası, bronşit ve astımı olanlarda atak sıklığını artırabildiğini söyledi.

"KRONİK RAHATSIZLIKLARI OLANLARIN DAHA DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR"

Prof. Dr. Şenyiğit, çöl tozlarının yoğun olacağı yerlerdeki vatandaşa kapı ve pencereleri kapatmaları uyarısında bulundu. Kronik rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması gerektiğini dile getiren Şenyiğit, "Bronşiti, alerjisi ve astımı olan hastaların biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Eğer o bölgede çöl tozları çok aktifse bu nasıl belli olur? Pencereden baktığınız zaman bulanık bir hava varsa o zaman çöl tozlarının o bölgede etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde pencere açılmayacak, kapılar açılmayacak, zaten sokağa çıkma kısıtlaması da var hafta sonu. İvedi bir ihtiyaç için dışarı çıkmak gerekiyorsa o hastanın kendisi dışarı çıkmayacak, mutlaka başkasını gönderecek ve ihtiyacını öyle giderecek" diye konuştu.

Hafta sonu gelen çöl tozları, virüsün bulaşıcılığını artırabilir

"MASKEYE DAHA ÇOK DİKKAT EDİN"

Çöl tozlarının etkisiyle çökme hızı yavaşlayan virüslerin, havada daha fazla asılı kaldığını ve bunun da daha fazla risk teşkil ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Şenyiğit, "Lütfen, çöl tozları eğer yaşadığımız bölgede etkinse havada kendini belli ediyorsa dışarı çıkmayalım. Alerji, astım, KOAH varsa çok dikkatli olmamız gerekiyor. Virüslerin çökme hızını etkileyen farklı etmenler var. Mesela rutubetli, nemli havalarda virüslerin çökme hızı daha yavaşlıyor ve dolayısıyla bulaşıcılığı da artıyor. Bundan dolayı çöl tozlarının yoğun olduğu bölgelerde, virüslerin havada daha fazla kalacağını ve daha fazla risk teşkil edeceğini düşünüyorum. Bu nedenle hafta sonu eğer dışarı çıkmamız gerekiyorsa maskeye daha fazla dikkat etmemiz, mümkün olduğunca da dışarıda daha az durmamız gerekiyor" dedi.

Hafta sonu gelen çöl tozları, virüsün bulaşıcılığını artırabilir

"AVRUPA'NIN MUTASYONLU VİRÜSÜ ÇÖL TOZLARIYLA TAŞINMAZ"

Avrupa'daki mutasyonlu virüsün çöl tozlarıyla gelemeyeceğini de vurgulayan Prof. Dr. Şenyiğit, "Çöl tozlarının olduğu ortamda eğer virüsü pozitif olan bir hasta varsa öksürmeyle beraber virüs, o ortamda biraz daha uzun süre kalabilir. Avrupa'dan o mutasyonlu virüslerin çöl tozlarıyla birlikte gelmesi beklenmez" diye konuştu.

Hafta sonu gelen çöl tozları, virüsün bulaşıcılığını artırabilir
Hafta sonu gelen çöl tozları, virüsün bulaşıcılığını artırabilir
Hafta sonu gelen çöl tozları, virüsün bulaşıcılığını artırabilir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN

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