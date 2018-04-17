Prof. Dr. Mei-Hung Chıu Atatürk Üniversitesi'nde

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi'nin davetlisi olarak "Tayvan'da Fen Bilgisi Eğitimi Araştırması ve Uygulaması" hakkında konferans vermek üzere Atatürk Üniversitesine gelen National Taiwan Normal Üniversitesi Kimya Eğitimcisi Prof. Dr. Mei-Hung Chiu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti. Prof. Chiu'ya, Atatürk Üniversitesinin Tayvan ve Güney Kore ile ikili işbirliklerinden sorumlu olan gönüllü elçisi Prof. Dr. Mustafa Sözbilir de eşlik etti.

Prof. Dr. Chiu ziyareti kapsamında Atatürk Üniversitesi ile National Taiwan Normal University (NTNU) arasında muhtemel işbirliği alanları hakkında Rektör Çomaklı ile görüştü.

Ziyarette Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesi hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm projesini anlatarak bu kapsamda Atatürk Üniversitesinin batının doğuya, doğunun da batıya açılan bir kapısı olduğunu vurguladı. Yine aynı kapsamda Atatürk Üniversitesinin sadece ülke içerisinde bölgesel misyonunun ötesinde uluslararası anlamda da bölgesel bir misyon üstlendiğini dile getirerek bu kapsamda özellikle Güney Doğu Asya'da yer alan Tayvan, Güney Kore gibi ülkelerdeki üniversitelerle de hem araştırma hem de öğretim üyesi ve öğrenci değişimi gibi alanlarda işbirliklerine açık olduklarını vurguladı.

Atatürk Üniversitesinde 2 bin 500 civarında 87 farklı ülkeden öğrenci olduğunu ifade eden Rektör Çomaklı, bu öğrencileri misafir olarak gördüklerini ve onlara Türk misafirperverliğini gösterebilmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Misafir öğrencilerimiz kendi ülkelerine döndüklerinde her birinin gönüllü birer elçimiz olarak çalışacaklarını dile getiren Rektör Çomaklı, öğrencileri şehrimizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla tanıştırarak onların toplumla kaynaşmalarını sağladıklarını söyledi.

Prof. Dr. Mei-Hung Chiu ise Rektör Çomaklı'ya Atatürk Üniversitesinde gördüğü yakın ilgi ve misafirperverliğe teşekkür ederek en kısa zamanda kendilerini üniversitesinde ağırlama konusundaki isteğini ve somut işbirliği projelerini hayata geçirme konusundaki kararlılığını dile getirdi. Prof. Chiu ayrıca dünyada son yıllarda hızla artan bir eğilim olan bütünleştirilmiş STEM (Fen Teknoloji Mühendislik ve Matematik) Eğitimi konusunda birlikte çalışmalar yapabileceklerini dile getirdi.

Ziyaretin sonunda Rektör Çomaklı, konuğu Prof. Dr. Mei-Hung Chiu'ya çeşitli hediyeler takdim etti. - ERZURUM