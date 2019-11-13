Polonya'da Müslümanlara saldırı hazırlığındaki 2 kişi tutuklandı

13.11.2019 15:45 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:50

Polonya İç Güvenlik Ajansı ülkedeki Müslümanlara yönelik bombalı saldırı planlayan 2 kişiyi gözaltına aldı.



Polonya İç Güvenlik Ajansı (ABW) görevlileri, başkent Varşova ve Szczecin kentinde düzenledikleri operasyonda, ülkede yaşayan Müslümanlara yönelik bombalı saldırı planladıkları gerekçesiyle 2 kişiyi gözaltına aldı. Söz konusu kişilerin Polonya'da bazı Müslümanları takip ettiklerini, bazılarını ise tehdit ettiklerini belirleyen ABW yetkilileri, bu kişilerin Müslüman topluluğuna yönelik bombalı saldırı hazırlığı içerisinde olduğunu da tespit etti. ABW yetkilileri, Mazovya, Batı Pomeranya ve Alt Karpatya bölgelerinde çeşitli yerlerde de arama gerçekleştirdi. Arama yapılan adreslerden biri olan Varşova'nın Wlochy ilçesindeki bir evde patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve kimyasallar, 1 adet ateşli silah ile silah ve mühimmat yapımında kullanılan çok sayıda madde, patlayıcı madde yapımına ilişkin 170'ten fazla kitap, çok sayıda doküman ve 16 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.



İsveçli neonazi sınır dışı edildi



Söz konusu 2 kişinin bombalı saldırı hazırlığında olmak, halkı etnik ve dini temelli cinayetlere teşvik etmek, patlayıcı madde, silah, mühimmat ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlamasıyla tutuklandığını belirten ABW Sözcüsü Stanislaw Zaryn, bu kişilerin 2011 yılında Norveç'te 77 kişiyi öldüren Anders Breivik, geçtiğimiz Ağustos ayında başkent Oslo yakınlarındaki Baerum kentindeki bir camiye saldıran Philip Manshaus ile yine geçtiğimiz Mart ayında Yeni Zellanda'da 51 kişiyi öldüren Brenton Tarrant'ı örnek aldıklarını söyledi. Zaryn, silah eğitimi vermek için Polonya'ya bulunan Kuzey Avrupa neonazi örgütü Nordic Direnç Hareketi'ne bağlı bir İsveç vatandaşının da geçtiğimiz hafta Polonya İçişleri ve Yönetim Bakanlığı kararıyla sınır dışı edildiğini aktardı. - VARŞOVA

Kaynak: İHA