Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, " Ak Parti'nin tavrını daha açık ortaya koymasında yarar var diye düşünüyorum. AK Parti böylesi bir ittifakta mutabakatı sağlamak için yapabileceği fedakarlığı net bir şekilde ortaya koyduğunda çerçeve netliğe kavuşacaktır" dedi.

YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından gündem ve yerel seçimler hakkında açıklamalarda bulundu.

Kılıç, Türkiye'de son günlerde bazı sosyal ve toplumsal provokasyonlarla karşı karşıya kalındığını belirterek, "Son olarak İstanbul Fatih Camisi imamı ve cemaatinden bir kardeşimize dün akşam yatsı namazı sırasında yapılan bıçaklı saldırıyı esef verici buluyoruz. Saldırganı, saldırının ardındaki hedef ve odağını kınıyor ve lanetliyoruz. İç İşleri Bakanlığımız İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı mutlaka saldırıyla ilgili gereken tahkikatı yapacaktır. Bir an evvel meselenin açıklığa kavuşturulmasını saldırganın sorgulanmasını niyetin be odağın ortaya çıkarılmasını devletimizden bekliyoruz. Bu meseleye kayıtsız kalınamaz bu hadise provokatif bir girişim ise devletin de toplumun da benzer provokatif girişimler karşısında dikkatli ve uyanık olması zaruret halini almış bulunmaktadır" diye konuştu.

10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle her bir gazetecinin gününü kutladığını aktaran Kılıç, "Sağlık sıhhat içinde nice meslek yıllarınızın olmasını diliyorum. Gazetecilere sağlanan haklar önemlidir. Gazetecilik mesleği yıpratıcı bir meslektir. Bu konuyla ilgili gazetecilik mesleğinin daha rahat icra edilmesi için son günlerde gündeme alınmış bulunan, gazetecilik mesleğini belirli bir süre icra edenlere yeşil pasaport hakkını biz de Yeniden Refah Partisi olarak destekliyoruz. Gazeteciliğin doğasında seyahat var dolayısıyla gazetecilerin yaptığı görevlerin kamu görevi olduğuna göre bu haktan kamu görevlileriyle eş değer şartlarda yararlanmaları en tabi durumdur" ifadelerini kullandı.

28 Ocak tarihinde Ankara'da yapacakları tanıtım toplantısıyla tüm belediye başkan adaylarını ve partisinin yerel seçim beyannamesini açıklayacaklarını dile getiren Kılıç, "Seçim beyannamemiz açıklandığında Türkiye'de çok ses getirecek. Birçok siyasi partinin seçim beyannamesi ile topluma esaslı vaatler vermek yerine maalesef havanda su dövmekte olduğunu görüyoruz. Kötü sorunda dokunamadıklarını, farkında bile olamadıklarını güvenli şehirler, ahlaklı belediyecilik için esaslı bir duruş ortaya koyamadıklarını görüyoruz. YRP bu yönde çok ciddi bir hazırlıkla yola devam ediyor" şeklinde konuştu.

AK Parti heyeti üçüncü görüşmenin ertelenmesi talebinde bulundu

Kılıç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dün üçüncü görüşme AK Parti ve YRP heyetleri arasında gerçekleşecekti fakat AK Parti heyeti zaman talebinde bulunarak görüşmenin tehir edilmesi yönünde bir rica iletti. Biz de bu yaklaşımı olumlu karşıladık. Önümüzdeki günlerde son görüşme gerçekleştirilebilir. Bir ittifak talebi olduğuna göre bir mutabakat zeminin de olması gerekir. Her ittifak bir mutabakat zemini üzerine inşa edilir. YRP ile AK Parti arasında devam eden görüşmelerin bir ittifaka bir mutabakat üzerinden dönüşüp dönüşmeyeceğini önümüzdeki günler gösterecek.

İstanbul'da yeninden bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz ama kendi seçmenimizin iradesine de her zeminde her şekilde sahip çıkma niyet ve irademizi de sergilemekten, açıkça ifade etmekten geri durmuyoruz. YRP yaklaşımları olan görüşleri olan esaslı duruşu olan bir siyasi partidir. Beyannamemiz açıklandığında da bu görülecektir.

İttifak oluşması için de ittifak talebinde bulunan AK Parti'nin tavrını daha açık ortaya koymasında yarar var diye düşünüyorum. Bizim şu büyükşehir bu il, şu ilçeler gibi bir ne alırsan kardır yaklaşımı içerisinde olmadığımızı ifade etmem lazım. Daha ziyade biz ahlaki temelli, ilkeler temelli, duruş temelli bir anlayışı burada temsil ediyoruz. AK Parti böylesi bir ittifakta mutabakatı sağlamak için yapabileceği fedakarlığı net bir şekilde ortaya koyduğunda çerçeve netliğe kavuşacaktır." - ANKARA