Vali Tekbıyıkoğlu: Çiçek göndermesinler, deprem bölgesine yardım etsinler

Tunceli'ye atanan ve görevine başlayan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Eğer vatandaşlarımız, bizi sevenler, sivil toplum örgütleri çiçek göndereceklerse göndermesinler. AFAD'a veya güvendikleri sivil toplum kuruluşlarının herhangi birine deprem münasebetiyle yardım adı altında bu çiçekleri göndersinler. Ben, hepsinin çiçeklerini şimdiden kabul etmiş oluyorum" dedi.

Kırıkkale valisi iken son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tunceli Valiliğine atanan Bülent Tekbıyıkoğlu göreve başladı. Vali Tekbıyıkoğlu için valilik bahçesinde karşılama töreni düzenlendi. İl protokolünün katıldığı karşılamada çocuklar, Tekbıyıkoğlu'na çiçek verdi. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Vali Tekbıyıkoğlu protokolle tanıştı ve polis merasim takımını selamladı. Gelir gelmez örnek bir davranışa da imza atan Vali Tekbıyıkoğlu, kendisine gönderilecek çiçeklerin yerine deprem bölgesine yardım edilmesi çağrısında bulundu.

Valilikte kısa bir açıklama yapan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Ben, bundan önceki görevimde Kırıkkale valisiydim. İki gün önce de Kırıkkale'den ilişiğimi kestim. Bugün de Tunceli valisi olmanın onur ve gururunu yaşıyorum. Anadolu'yu bir mozaik gibi anlatırlar. Anadolu'nun ben mozaik olduğuna inanmıyorum. Anadolu ancak bir Anadolu kilimi olabilir. Her bölgemizin bir motifi, bir rengi var. Tunceli ilimizin de memleketimizde çok önemli bir rengi, motifi var. ve bütüne baktığımızda bu motif çok önem ihtiva ediyor" diye konuştu.

Kentin geçmiş yıllarda yaşanan sıkıntılar nedeniyle hak ettiği yeri henüz bulamadığını aktaran Vali Tekbıyıkoğlu, "Tunceli geçmiş yıllarda yaşanmış sıkıntılar münasebetiyle hak ettiği yeri henüz bulamamış ama hak ettiği yere de hızla koşan bir yapıya sahip. Biz de bu potansiyel enerjisini ortaya çıkarmak için kendi ekibimizle, arkadaşlarımızla, Tuncelililerle, sağduyulu her sese kulak vererek bu hedefe doğru Tunceli'yi koşturacağız" şeklinde konuştu.

"Çiçek göndermesinler"

Şubat ayında yaşanan deprem felaketine değinen Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Ben, yaklaşık 4 ay boyunca ülkemizin büyük bir felakete maruz kaldığı Pazarcık merkezli depremde görev aldım. Orada büyük sıkıntılar gördük. Eğer vatandaşlarımız, bizi sevenler, sivil toplum örgütleri çiçek göndereceklerse göndermesinler. AFAD'a veya güvendikleri sivil toplum kuruluşlarının herhangi birine deprem münasebetiyle yardım adı altında bu çiçekleri göndersinler. Ben, hepsinin çiçeklerini şimdiden kabul etmiş oluyorum" ifadelerini kullandı. - TUNCELİ