UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Türkiye'ye ziyaret - Haberler

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UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Türkiye'ye ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Politika
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UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Türkiye'ye ziyaret

Dışişleri Bakanlığı, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin 6-8 Haziran tarihlerinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin 6-8 Haziran tarihlerinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 6-8 Haziran 2022 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmektedir. Sayın Bakanımız, adı geçeni 7 Haziran 2022 tarihinde kabul edecek olup, görüşmede UNRWA'nın faaliyetleri ve Ajans'a yapılan katkıların ele alınması öngörülmektedir" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

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