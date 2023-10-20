Tekirdağ'da İsrail saldırılarına tepki

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sebebiyle öğrenciler, Tekirdağ'da yarıya indirilen bayrağın önünde bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sebebiyle öğrenciler, Tekirdağ'da yarıya indirilen bayrağın önünde bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

İsrail'in Gazze'deki masum saldırılarına yönelik tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Tekirdağ'da da çeşitli protestolar yapılırken, ilkokul öğrencileri okul çıkışı ulusal yas ilan edilmesiyle okulda yarıya indirilen Türk bayrağının önünde 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı'nın okunmasıyla öğrenciler okuldan ayrılarak evlerine gitti. - TEKİRDAĞ