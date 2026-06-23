TBMM'de patlama, maç, mezuniyet ve NATO Zirvesi tartışıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Kırıkkale'de imha sahasındaki mühimmatın kazara patlamasıyla ilgili adli ve idari işlemlerin başlatıldığını, sürecin titizlikle takip edildiğini bildirdi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Genel Kurulda geçen hafta bir uluslararası sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin görüşmeleri sırasında yapılan yoklamayı hatırlattı.

Bazı milletvekillerinin salonda bulunmayarak pusula verdiğini söyleyen Ekmen, bu milletvekilleri hakkında işlem yapılıp yapılmadığı konusunda Genel Kurulun bilgilendirilmesini istedi.

Ekmen, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nın gruptan çıkma şansını kaybettiğini anımsatarak, bu konuda muhasebeye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Vatandaşların sevinç yaşamak için saat 06.00'da maç izlediğini ifade eden Ekmen, "Belki dünyada emsali yok ama bir araştırma komisyonu da açılabilir." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, özel okul ücretlerinin kabul edilemeyecek seviyede olduğunu söyledi.

Vatandaşların çocuklarını okutmaya çalıştığını dile getiren Poyraz, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından velilerin çocuklarını güvenli okullara göndermeye çalıştığını savundu.

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi dolayısıyla bazı tedbirler alınacağını hatırlatan Poyraz, çok sayıda caddenin trafiğe kapatılacağının belirtildiğini, esnafın bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

Başkentin, zirve nedeniyle "bir gelin gibi süslendiğini" ifade eden Poyraz, "Ankaralılar bu hazırlıkların sadece kendileri için yapılmasını da bekliyor. Bu şehri güzelleştirmenin Ankaralılar için değil de NATO Zirvesi'ne gelecek liderler için gerçekleştirilmesi ironik." diye konuştu.

"Kimse bizi yolumuzdan çeviremez"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu'na tepki gösterdi.

Raporun objektif olmadığını vurgulayan Kılıç, "Artık Türkiye'ye parmak sallama devri bitmiştir. Bize rota çizebileceklerini sanıyorlarsa daha çok beklerler." ifadelerini kullandı.

Ülkü Ocaklarının da hedef alındığını belirten Kılıç, küresel sömürü çarkını döndürenlerin gençliği hedef aldığının altını çizdi.

Hedeflerinin "Türk ve Türkiye Yüzyılı" olduğuna işaret eden Kılıç, "Varsın onlar kapalı kapılar ardında taraflı raporlar hazırlamaya devam etsinler. Bizim rotamız şaşmaz. Kimse bizi yolumuzdan çeviremez." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, NATO Zirvesi dolayısıyla alınan önlemleri eleştirdi.

Zirve dolayısıyla Ankara'da her şeyin yasaklanacağını savunan Koçyiğit, NATO Zirvesi için 11 milyar 578 milyon lira harcandığını iddia etti. Koçyiğit, "6 aydır emeklinin, asgari ücretlinin maaşı erimiş ama kimsenin umurunda değil." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara'da kendilerini "atanamayan ve mülakat mağduru öğretmenler" olarak nitelendiren grubun yaptığı eylemi hatırlatarak, öğretmenlere yönelik müdahalenin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu anımsatan Emir, "IBAN mağdurları için düzenleme nerede? Çocuk hükümlüler için düzenleme olacaktı, nerede? Sosyal medyada kimlik doğrulama olacaktı, nerede? Nafaka gelecekti, nerede? 8. Yargı Paketi ile hakimlere coğrafi teminat getirecektiniz, 12. paket geldi, hala ortada yok." şeklinde konuştu.

"Türkiye, merhamet adası olmuştur"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Van'ın Erciş ilçesinde görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut'un ailesine başsağlığı diledi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde imha sahasında mühimmatın kazara patlaması sonucu yaşamını yitirenlere de Allah'tan rahmet dileyen Yenişehirlioğlu, "Elim hadiseyle ilgili adli ve idari inceleme başlatılmıştır. Süreç titizlikle takip edilmektedir." dedi.

Gazze'de çocukların bombalar, ailelerin de yıkıntılar altında kaldığını vurgulayan Yenişehirlioğlu, dünyanın farklı yerlerinde insanların yurtlarından ve umutlarından koparıldığını belirtti.

Yenişehirlioğlu, "Türkiye vicdanıyla kuşatan, şefkatıyla yaşatan bir merhamet adası olmuştur. Milletimiz, tarihten aldığı ilhamla 'ensar ruhunu' yaşatmış, kardeşlerine kapısına da gönlünü de sonuna kadar açmıştır." dedi.

Öte yandan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Arnavutluk Parlamentosu İçişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Bledar Çuçi ve beraberindeki heyet, Genel Kuruldaki görüşmeleri bir süre izledi. Çuçi'ye, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu eşlik etti.