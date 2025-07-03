AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "İsrail'in yıllardır kuşatma altına aldığı, son olarak sistemli şekilde yok etmeye çalıştığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını felç etme girişimlerine karşı uluslararası toplumu daha fazla sessiz kalmamaya davet ediyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, cezaevlerinde hem tutuklu hem de hükümlü ağır hastalar bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin kendine yakışır şekilde hareket etmesi ve sosyal devletliğini göstermesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de yaşanan orman yangınlarına dikkati çeken Özdağ, "Türkiye'nin hemen hemen tamamı yandı. Bu ağaçları, 50 yılda, 100 yılda ancak telafi edebileceğiz. Bu toprakları tekrar yerine 50 yılda, 100 yılda koyabileceğiz. Niye önceden tedbir almıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) enflasyon verilerine ilişkin eleştirilerde de bulunan Özdağ, "TÜİK, enflasyonu gerçeğin yarısı kadar göstermek için film fırıldak çevirirken tarihimizin en büyük hırsızlığına meşruiyet kazandırmakta ve ortak olmaktadır. Emekli, memur ve asgari ücretlinin maaşlarının çalınması hırsızlık değilse nedir?" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, bugün Genel Kurul'da enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacağını hatırlattı. Teklifin, komisyondaki görüşmelerinin yaklaşık 26 saat sürdüğünü anımsatan Kavuncu, "Ağaçlarımızın, ormanın, tabiatın konuşulacağı bir kanunla ilgili 26 saat insanlık dışı bir çalışma ortamı yaratıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

TÜİK'in enflasyon verilerine ilişkin de eleştiride bulunan Kavuncu, enflasyon oranlarına ilişkin kurnaz bir tüccar mantığının yürütüldüğünü savundu. Kavuncu, "Kendi insanına TÜİK rakamlarıyla zam yapan ama vergiye, harca, cezaya geldiği zaman bunun 2 katı, 3 katı zam yapan bir iktidar için en naif tanımlama 'Kurnaz tüccar zihniyetiyle hareket eden, artık vicdanını kaybetmiş bir anlayışa sahipsiniz.' olur." diye konuştu.

"81 ilimizde toplantılarla milletimizin her bir ferdine ulaşacağız"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim 2024'ten itibaren attığı adımların ve yaptığı çağrıların "asırlık terör kamburundan" kurtulma yolculuğunda kritik bir milat olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da verdiği desteğin Terörsüz Türkiye hedefini daha da güçlendirdiğini ve kolaylaştırdığını ifade eden Akçay, "Bu süreçte bazı çevrelerin 'ikinci Habur' ya da 'tiyatro' gibi ifadelerle süreci itibarsızlaştırma çabaları milletimizin gözünden kaçmamaktadır. Hedefimize ulaşmamızı engellemek isteyenlere karşı her zamankinden daha fazla uyanık olmalıyız ve uyanığız." dedi.

Türkiye'nin terörle mücadelede edindiği engin tecrübelerle doğru zamanda doğru adımı attığını ve bu yoldan geri dönüş olmadığını vurgulayan Akçay, Terörsüz Türkiye hedefine her zamankinden daha yakın olduklarının altını çizdi.

Akçay, şöyle devam etti:

"Terörsüz Türkiye sürecinin toplumsal mutabakatla ilerlemesi açısından önem taşıyan iki önemli gelişme önümüzdedir. Bu adımlardan biri Meclis'imizde kurulacak komisyondur, diğer bir adımsa Terörsüz Türkiye için milli birlik ve dayanışma buluşmalarıdır. Sayın Genel Başkan'ımızın öncülüğünde başlatacağımız ve 9 ilimiz merkez olmak üzere 81 vilayetimizi kapsayan toplantılar sadece bir parti faaliyeti değil, tüm milletimizi kucaklayan bir milli seferberlik çağrısıdır ve adımıdır. 'Asırlık birlik, sonsuz kardeşlik' teması altında gerçekleştireceğimiz bu buluşmalar Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a, Şırnak'tan Trabzon'a kadar vatanımızın dört bir köşesini kapsayacaktır. Erzurum'dan İstanbul'a, Van'dan Gaziantep'e kadar 9 ilimiz merkez olmak üzere 81 ilimizde gerçekleştireceğimiz toplantılarla milletimizin her bir ferdine ulaşacağız."

Akçay, 9 Ağustos'ta başlayıp 27 Eylül'de tamamlanacak bu buluşmaların milli birlik ve kardeşlik ruhunu daha da güçlendireceğini ve Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda çok önemli bir kilometre taşı olacağını söyledi.

Erkan Akçay, İsrail'in, Gazze ve Batı Şeria'da "insanlık onurunu hiçe sayan ve soykırıma varan terörist" faaliyetleriyle insanlığı yaralamaya devam ettiğini belirterek, İsrail'e tepki gösterdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, orman yangınlarına değindi. Yangınlar nedeniyle çok üzgün olduklarını dile getiren Temelli, "Yerleşim yerleri çok büyük bir tehlike atlattı ama hemen şu soruyu sormak gerekiyor: O ormanın ortasında o yerleşim yerleri ne arıyor? O yerleşim yerlerine imar izni verdiniz, imar affı getirdiniz. O yerleşim yerleri orada oldukça daha çok ormanlarımız yanar." dedi.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına yönelik eleştiride bulunan Temelli, "TÜİK'in başındaki şahıs kötü niyetlidir ve enflasyon üzerinde oynamasıyla bugün için emeklilerin ve emekçilerin alacağı zam oranı belirlenmiştir ve onların hakkı bir kez daha gasbedilmiştir." diye konuştu.

Kanser hastalarının ilaçlarının geri ödeme listesine alınmasının müjde gibi açıklandığını belirten Temelli, bunun bir müjde değil mahcubiyet duyulması gereken bir konu olduğunu dile getirdi. Temelli, "Peki, bu zamana kadar bu ilaçların bedelini ödemiş yoksullar ne olacak? Bugüne kadar bu ilaçları bulamadığı için ölenler de oldu ama hala geçmişteki tedavi masraflarına katlandığı için büyük bir borç yükü altında olan hastalar var. Bu borç yükünün telafi edilmesi, bunun da karşılanması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

"Hava araçlarımızın yeterli olmadığı bir gerçek, önlemlerde gerideyiz"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TÜİK'in enflasyon verilerine ilişkin eleştirilerde bulundu. TÜİK'in, halkın cebini, mutfağını, kirasını etkileyecek bir konuda karar verdiğini söyleyen Başarır, "Ama yalan, sahte bir veri yayınlıyor. TÜİK, bir anlamda halkın rızkına pusu kuruyor." dedi.

Bu verilere göre kiralara yüzde 43 zam yapılacağını ifade eden Başarır, enflasyon verilerine göre memur ve emekliye yapılacak zam oranına işaret etti. Başarır, "TÜİK'in bu enflasyon oranından sonra emekli aylıklarına yüzde 16, memur ve memur emeklisine yüzde 15 zam yapıldı. Arada yüzde 28 fark var. Nasıl olacak bu? İnsanlar açlık sınırının altında yaşıyor, insanlar çürük domates, sebze topluyor, bayat ekmek kuyruğunda ama biz utanç verici enflasyon oranlarını burada konuşmak zorunda kalıyoruz." sözlerini sarf etti.

Türkiye'nin birçok ilinde orman yangınlarının devam ettiğini belirten Başarır, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Yangın büyüdükçe önlem alma konusundaki yetersizliği gördüklerini aktaran Başarır, "Hava araçlarımızın yeterli olmadığı bir gerçek, önlemlerde gerideyiz." ifadesini kullandı. Başarır, her yaz bu sıkıntının çekildiğini, ormanların yandığını ancak önlem alınmadığını savundu.

Başarır, rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Murat Çalık'ın, rahatsızlığı nedeniyle bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini belirtti. Başarır, "İkinci dönem görev yapan bir belediye başkanının, hayati tehlikesi varken bir tahliye kararı vermek bu kadar zor mu, ölmesi mi gerekiyor?" diye sordu.

" Filistin'in her karışında barışın, adaletin ve özgürlüğün sesi yükselinceye dek orada olmaya devam edeceğiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen Kadın Kolları Liderlik Akademisi'nin yalnızca bir eğitim faaliyeti değil aynı zamanda "büyük ve güçlü Türkiye" idealine yürüyen kadınların dirayetini, cesaretini ve kararlılığını ortaya koyan bir irade beyanı olduğunu belirtti.

Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi Buluşması'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla İstanbul'da gerçekleştiğini anımsatan Yenişehirlioğlu, çiftçilerin yanında; tarım sigortasından yenilenebilir enerjiye, biyotarımı destekleyen yeni kredilerden sulama yatırımlarına kadar her alanda devlet olarak üretimin ve üreticinin arkasında olduklarını vurguladı. Yenişehirlioğlu, "Son don felaketinde zarar gören çiftçilerimizin sigortalı olanlarına tazminatlarını ödüyoruz, sigortasız olanları da sahipsiz bırakmıyoruz. Biz bu ülkenin toprağını da toprağına emek veren insanını da çok iyi tanıyoruz çünkü biz milletin içinden geldik ve millet için hep beraber yürüyoruz." diye konuştu.

Dünyanın gözü önünde bir milletin toprağıyla, çocuklarıyla, hafızasıyla yok edilmeye çalışıldığını dile getiren Yenişehirlioğlu, Filistin halkının yalnızca açlıkla, bombalarla, kuşatmalarla değil aynı zamanda sessizlikle, ilgisizlikle ve uluslararası ikiyüzlülükle sınandığını belirtti.

Bu zulme karşı susmanın insanlık onurunu inkar etmek olduğunu ifade eden Yenişehirlioğlu, Türkiye olarak bu samimiyet testinde ilk günden bu yana aynı noktada durduklarını vurguladı.

Yenişehirlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail'in yıllardır kuşatma altına aldığı, son olarak sistemli şekilde yok etmeye çalıştığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını felç etme girişimlerine karşı uluslararası toplumu daha fazla sessiz kalmamaya davet ediyoruz. Türkiye, Ankara'da açacağı bu ajansın temsilcilik ofisiyle verilen mücadelede hem ahlaki hem kurumsal sorumluluğunu üstlenmekte bir an bile tereddüt etmeyecektir. Türkiye, sükunetin tesisi için güçlü bir irade ortaya koyarak yoğun bir diplomasi yürütüyor, bu süreçte kararlılıkla çalışmaya devam ediyor. Yardım tırlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, sağlık ekipleriyle, diplomatlarımızla, dualarımızla, kalbimizle Gazze'deyiz. Bu zulüm son buluncaya, Filistin'in her karışında barışın, adaletin ve özgürlüğün sesi yükselinceye dek orada olmaya devam edeceğiz."