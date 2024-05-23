TBMM Genel Kurulu'nda Parti Temsilcilerinden Gündemdeki Konulara İlişkin Açıklamalar

Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "İsmi son dönemde değişen sosyal ağ sağlayıcısı X, tüzel kimliğini temsilen bir temsilci atadı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdi. Kanunun işlerliğini görmemiz açısından bunun önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti döneminde Büyükşehir Yasası çıkarıldığını, gelinen noktada tarımla uğraşan köylünün toprağını ekemez, hayvancılığı yapamaz hale geldiğini ve köyünü terk etme gibi bir mecburiyete de zorlandığını söyledi. Kaya, konunun acilen Meclis gündemine alınarak bir çözüme kavuşturulmasını istedi.

Kurban Bayramı'nın yaklaştığını anımsatan Kaya, emeklilere bayram ikramiyesi olarak 3 bin lira verileceğini anımsatarak,"Emeklilerimizin ağız tadıyla bayrama girebilmesi için emekli ikramiyelerimizde bir düzenleme yapılması yine emeklilerimizin acil bir talebidir." ifadelerini kullandı.

-"Muğlaklık ifade ediyor"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'ya Allah'tan rahmet, ailesine ise başsağlığı diledi.

Emekli astsubayların dün TBMM önünde eylem yaptığını hatırlatan Çömez, "Ordumuzun göz bebeği astsubaylar görev süresinde teröristlerle savaştılar şimdi ise haklı olarak 'geçim zorluğu ve açlıkla savaşıyoruz' diye feryat ediyorlar. Maalesef, bugün, birçok astsubayımızın emekli aylıkları yoksulluk sınırının altında kalmıştır. Astsubaylar emekliliklerine yansıyacak şekilde makam tazminatlarını alamamakta, maaşlarında yarıdan fazla bir düşüş yaşanmaktadır. Makam tazminatı astsubaylar için bir imtiyaz değil, hakkın teslimi olacak adil bir taleptir." diye konuştu.

22 Mayısta yürürlüğe giren Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'ni eleştiren Çömez, düzenlemede ifade edilen "buhran dönemi" ve "gerginlik dönemi" kavramlarının muğlaklık ifade ettiğini söyledi.

"Bu hazine istikbal ve istiklalimizin de teminatı"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç da Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba ile güvenlik korucusu Yahya Yıldız'a Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de doğum oranının nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altına düştüğünü belirten Kılıç, bu oranın Türkiye'nin geleceği açısından varoluşsal bir tehlike olarak değerlendirildiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuda kamuoyunun dikkatini çektiğini hatırlattı. Kılıç, şöyle konuştu:

"2023 TÜİK verilerine göre, nüfusumuzun yüzde 15,1'ini genç nüfus oluşturmakta. Dünyadaki diğer ülkelerle bir mukayese yapabilmek için AB üyesi 27 ülkeye bakıldığında genç nüfus oranının bu ülkelerde yüzde 10,6 olduğu görülmekte. Bu verilerden hareketle Türkiye'de doğum oranında düşüş olmasına rağmen halen gelişmiş ülkelerle mukayese edildiğinde ciddi oranda genç nüfusa sahip olduğumuz görülmektedir. Bu da bizim için büyük bir avantajdır, avantajdan da öte büyük bir hazinedir. Bu hazine istikbal ve istiklalimizin de teminatıdır."

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de 5 Mayıs'ta Meclis'e verdikleri araştırma önergesinin geri çevrildiğini belirterek, "Neden geri çevrildi? Ben size oradan sadece altı çizilip bize iade edilen bir pasajı okumak istiyorum, deniliyor ki, 'Dördüncü Umumi Müfettiş Abdullah Alpdoğan aracılığıyla uygulamaya konulan Tunceli Kanunu'yla Dersim tertelesinin fitili ateşlenmiştir.' Şimdi burada iade edecek ne var, bunu sormamız gerekiyor. Ne var?" diye konuştu.

"Adalet bekliyorlar"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'ya Allah'tan rahmet diledi.

Cumartesi günü Galatasaray Lisesi önünde Cumartesi Annelerinin 1000'inci kez buluşacağını belirten Emir, meydanın annelere açılmasını istedi.

Pazar günü Tandoğan Meydanı'nda bütün emeklilerle, emekçi örgütleriyle, halkla birlikte emekliler için bir miting yapacaklarını hatırlatan Emir, "Herkesi oraya bekliyoruz. Ayda 10 bin lira maaşa, açlık sınırına, açlığa mahkum edilen emekliler adına, işsizler adına, yoksullar adına, 17 bin lira asgari ücretle geçinmek zorunda bırakılanlar adına alanlarda olacağız ve oradan sesleneceğiz." dedi.

"Adalet Peşinde Aileleri"nin kendilerini bugün ziyaret ettiğinin bilgisini veren Emir, bu kişilerin Kahramanmaraş merkezli depremlerde çocuklarını, yakınlarını enkazda kaybetmiş aileler olduğunu söyledi. dile getirerek, "Adalet bekliyorlar, en doğal hakları ve buna da Meclis'imizin bir komisyonla, mağdur ailelerin adalet talepleri nasıl karşılanabilir, yargı nasıl hızlandırılabilir, daha nitelikli yargısal sonuçlar nasıl üretilebilir, bakması gerekiyor." diye konuştu.

-" Suistimal edilmesine müsaade etmemek gerekiyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'ya Allah'tan rahmet, ailesine ise başsağlığı dileğinde bulundu.

Hazırladıkları kanunların faydalı neticelerinin ortaya çıktığını belirten Zengin, daha önce sosyal ağlarla alakalı bir kanun yaptıklarını anımsatarak, "İsmi son dönemde değişen sosyal ağ sağlayıcısı X, tüzel kimliğini temsilen bir temsilci atadı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirdi. Kanunun işlerliğini görmemiz açısından bunun önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Geçen hafta "Cumartesi Anneleri"ni temsilen bazı kişilerin kendisini ziyaret ettiğinin bilgisini veren Zengin, daha sonra hem İçişleri Bakanı ile hem de İstanbul Valisi ile görüşmelerinin olduğunu bildirdi.

Zengin, "Ayın 29'unda toplantılarının 1000'incisini yapacaklar. Biraz önce Sayın Valimizle de teyit ettim, kendileri bu toplantıyı gerçekleştirecekler. Zaten her hafta yapmaya devam ediyorlar. Burada ince bir çizgi var, bizim için Cumartesi Annelerinin acıları önemli ama bu acılardan yola çıkarak bir farklı yöne yönelinmesine de, suistimal edilmesine de müsaade etmemek gerekiyor."diye konuştu.

25 Mayıs'ın Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının yıl dönünmü olduğunu belirten Zengin, Genel Kurul'da Necip Fazıl'ın Zaman Şiirini okudu.

Köksal'a "böcek" eleştirisi

Genel Kurul'da yerinden söz alan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek de Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın bir televizyon kanalında makam odasında 4 böcek bulunduğunu söylediğini, savcılığın yaptığı incelemede tek bir böceğin dahi bulunamadığını belirtti.

Köksal'ın, savcılığa verdiği ifadede bulduğu böcekleri imha ettiğini ve tutanak tutmadığını beyan ettiğini dile getiren Gökçek, "Burcu Köksal bulduğu böcekleri neden polise ve savcılığa teslim etmemiştir? Çünkü kendisi aziz milletimize yalan söylemiştir. CHP'li Belediye Başkanı iftira siyasetiyle kamuoyunu kandırmaya çalışmıştır. Yapılan bu iftira ve çirkin siyaset CHP Belediye Başkanının profesyonel bir yalancı olduğunu göstermektedir. Şimdi, CHP'lilere sormak istiyorum. Acaba Burcu Köksal makam odasında hamam böceklerini dinleme böceğiyle karıştırmış olabilir mi?" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Osman Gökçek'in üslubuyla ilgili eleştiride bulunurken TBMM Başkanvekili Celal Adan milletvekillerinden incitici ifadeler kullanmamalarını istedi.

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül de kamu personelinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi, taşeron işçilere kadro tahsisi, Bağ-Kur'lu vatandaşların prim gün sayısının 7200'e düşürülerek esnafa destek olunması, çiftçilere verilen gübre ve mazot desteğinin bütçe imkanları dahilinde yükseltilmesi, emeklilere enflasyonun üzerinde zam verilmesinin, vatandaşların haklı talepleri arasında olduğunu belirterek, "Esnafımız ve köylülerimiz ülkemizin mihenk taşıdır." dedi.

CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz de son günlerde AK Parti'nin hayvan hakları yasa teklifi hazırlığında olduğunun basına yansıdığını hatırlatarak, "Sokaklarda sürü halinde dolaşan ve saldırganlaşan sokak hayvanlarının insanlar üzerinde oluşturduğu tehdidi elbette ki kabul etmiyoruz ancak bu sorunun çözümü can dostlarımızı öldürmek değildir. Çözüm, kamu kaynakları kullanılarak barınaklar inşa etmek, kısırlaştırma, rehabilitasyon ve sahiplendirme uygulamalarının etkin bir şekilde yapılmasının sağlanması olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.