TBMM'de 2025 böyle geçti: Kasım-aralık

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, üye tam sayının 5'te 3 çoğunluk kararıyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırdı. TBMM Başkanlığından ziyaretin ardından yapılan "Görüşme neticesinde, toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır" ifadeleri, AK Parti, CHP, MHP, DEM Parti ve Yeni Yol Partisinin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna ilişkin raporlarını TBMM Başkanlığına sunması, bu yıl ilk defa düzenlenen Anadolu Ajansı Haber Ödülleri'nin TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile çok sayıda davetlinin katıldığı Meclis'teki törenle sahiplerini bulması, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Libya'daki görev süresinin 2 Ocak 2026'dan itibaren 24 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi kasım ve aralık aylarının öne çıkan olayları arasında yer aldı.

AA muhabirlerinin derlediği bilgilere göre, kasım ve aralık ayının önemli gelişmeleri şöyle:

4 KASIM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "Bir kez daha ve ısrarla söylemem lazım gelirse, Meclis'te kurulan Komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek ilk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir. Milliyetçi Hareket Partisi böylesi bir heyete katılmaya hazırdır." dedi.

5 KASIM

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "Devletin başı olarak şahsımızın kararlı ve dirayetli tutumu, Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin cesur ve ufuk açıcı katkıları, partimizin toplumun her kesimini kucaklayan yoğun çalışmaları, devletimizin ilgili bütün kurumlarının olağanüstü gayretleri neticesinde hamdolsun Terörsüz Türkiye menziline doğru emin adımlarla yürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

7 KASIM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle TBMM İstanbul Florya Atatürk Deniz Köşkü ve Sosyal Tesisleri'nde bir araya gelerek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Milli güvenlikle ilgili kurumlarımızın, başta Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Savunma Bakanlığı unsurlarının, 'Evet, örgüt kendisini feshetmiştir, sahada ciddi bir silahsızlanma sağlanmıştır' diyerek bu tespiti yapmasından sonra Meclis'in konunun gerektirdiği birtakım yasal düzenlemeleri gerçekleştirmesi mümkün olabilecektir." dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun olası İmralı ziyaretine ilişkin de Kurtulmuş, "Sürecin tamamlanması bakımından böyle bir adım atılabilir. Ama bu kararı verecek olan Meclis'teki komisyonumuzdur." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Açık söyleyeyim, bu sefer mutlaka başaracağız, bu sefer mutlaka kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

13 KASIM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Meclis'te bir araya geldi. Kurtulmuş, "Büyük mücadelelerle, büyük fedakarlıklarla 50 yıl artık geride kaldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bütün uzuvlarıyla tam manasıyla mükemmel bir devlet haline gelmiştir. Bu devletin varlığının, gücünün uluslararası alanda da tanıtılması, en önemli önceliklerimizden birisidir." dedi.

Kurtulmuş, "TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmasında sarf ettiği hakaret içerikli sözler" nedeniyle İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'ya 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

İYİ Partili Erhan Usta, "Bizim kimseye bedava verecek bir kuruşumuz yok. Sonuna kadar sözümüzün arkasındayız." ifadelerini kullandı.

18 KASIM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yargılamaya ilişkin, "Hem TRT'den bir kanaldan devamlı, isteyen her kanalın da canlı vereceği yargılama istiyoruz." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yargılamanın en başta TRT olmak üzere, tüm televizyonlardan canlı yayınlanması gerektiğini ifade ederek, "Türk milleti olan biten ne varsa görüp öğrenmelidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesini saran devasa boyutlu iddiaların mahkemede görüşülmesi ve duruşma etapların doğrudan takip edilmesi aynı zamanda hukuk ve demokrasi güvenliğimizi de destekleyecektir." diye konuştu.

Bahçeli, "Şayet Meclis'te kurulan Komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse, açık açık söylüyorum, alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmam, çekinmem, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten de imtina etmem." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "Komisyon, artık uzatmadan bir an önce İmralı'ya gitme konusunda cesurca bir karar almalıdır." açıklamasında bulundu.

TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan ve TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, basına kapalı gerçekleştirilen toplantısında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı dinledi.

19 KASIM

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "Komisyonun Türkiye için, Türkiye'nin güvenli geleceği için, milletimizin birlik ve beraberliği için, en doğru, en isabetli kararı vereceğine yürekten inanıyorum." dedi.

Erdoğan, Dilovası'ndaki yangın ve Fatih'teki zehirlenme olayına ilişkin, "İki hafta içinde 11 canımızı yitirdiğimiz her iki olayda ihmali, hatası, kusuru veya kastı olan kim varsa, bunlar tek tek tespit edilecek ve kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır." açıklamasında bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İmralı" açıklamasına ilişkin, "Anlaşılan o ki Cumhurbaşkanı'ndan izin alamadı, salondakilerden izin istemeye başladı. Vah ki vah. Lafı uzatmaya gerek yok, bunların hasreti görülüyor ki kucaklaşmadan bitmeyecek. O yüzden, salın gitsin." ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda, çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle, çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

20 KASIM

Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Kanun'a göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen ve "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" kabul edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren seyahat acentelerinden bu yıl Seyahat Acentaları Birliği yıllık aidatı alınmayacak. İşletmeciler, marinalar, liman ve kıyı tesisi ile gemi veya deniz turizmi araçlarında kalanların da kimlik bilgileri ile giriş ve ayrılış kayıtlarını tutmak zorunda olacak. Belgesiz konaklama işletmelerinin elektronik ortamda tanıtım, pazarlama ve satışının yapılması amacıyla ilan veren konaklama işletmesine her bir ilan için 25 bin lira idari para cezası uygulanacak.

21 KASIM

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Komisyon, üye tam sayının 5'te 3 çoğunluk kararıyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırdı.

Komisyon üyesi CHP milletvekilleri, oylamaya katılmazken, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "İmralı Adası'na gidecek komisyon heyetine partimizden üye vermeyi doğru bulmuyoruz." dedi.

24 KASIM

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonundan oluşturulan heyetin alınan karar doğrultusunda bugün İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gittiği belirtilerek, "Görüşme neticesinde, toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan çekildiklerini bildirdi.

26 KASIM

Bu yıl ilk defa düzenlenen Anadolu Ajansı Haber Ödülleri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile çok sayıda davetlinin katıldığı törenle sahiplerini buldu.

Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'ndaki törende, "Dünyanın neresinde zulüm varsa, neresinde haksızlık varsa, neresinde adalet arayışı varsa, orada mutlaka Türkiye vardır, Türkiye'nin desteği vardır, Türkiye'nin oradaki hakikati ortaya çıkarmak için uğraşı vardır. Bu çerçevede Anadolu Ajansı da Türkiye'nin küresel adalet perspektifine hizmet eden, destek veren fevkalade önemli bir kuruluşumuzdur." dedi.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, "Burada yalnızca ödül vermek için değil, meslektaşlarımızın hakkını teslim etmek için bulunuyoruz. Bu, medya patronajının ve bazı yönetici elitlerin ihmal ettiği ama biz gazetecilerin meslektaş dayanışması içerisinde asla ihmal etmememiz gereken bir sorumluluktur." diye konuştu.

Geleneksel habercilikte üstün başarı gösteren çalışmaların yanı sıra dijital medya ve modern habercilik tekniklerini yenilikçi bir vizyonla uygulayan projelerin de değerlendirildiği yarışmada, 3 kategoride 8 ödül dağıtıldı.

"Büyük Ödül" kategorisinde "Yılın Haberi Ödülü"ne, "Ben bilmem joker bilir" haberiyle Milliyet Gazetesi'nden Ozan Ömer Kadüker layık görüldü.

"Mecra Ödülleri" kategorisinde "En İyi Yazılı Basın Haberi Ödülü"nü "Kadın hakime şok rapor" başlıklı haberiyle Sabah Gazetesi'nden Halit Turan, "En İyi Televizyon Haberi Ödülü"nü "Kudüs'te gazeteciye saldırı" başlıklı haberiyle CNN Türk'ten Halil Kahraman, "En İyi Yeni Medya Haberi Ödülü"nü ise "Uyuşturucu" başlıklı haberiyle GDH Dijital'den Yasin Tekşen aldı.

"Jüri Özel Ödülleri" kategorisinde "Türk Dil Kurumu Haberde Türkçe Kullanımı Özel Ödülü"nü "İstasyondaki şair: Yahya Kemal'in Erzurum Yolculuğu" başlıklı haberiyle Yeni Şafak'tan Ayşe Olgun, "Halide Edip Kadın Gazeteciler Özel Ödülü"nü "Filistinliler acılarında bile Allah'a hamdedince Müslüman oldum" başlıklı haberiyle Yeni Şafak'tan Dilber Dural, "Vatandaş Gazeteciliği Özel Ödülü"nü "Gökçeada açıklarında avlanan balıkçının teknesine Yunan unsurlarınca hasar verildi" başlıklı haberiyle Efe Özdemir kazandı. Bu kategorideki "Parlamento Özel Ödülü" ise Milliyet Gazetesi foto muhabiri Mustafa İstemi'ye verildi.

2 ARALIK

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "Ana muhalefet partisi süreç karşıtlarının çekim merkezi olmaya adaysa büyük yanlış yapar. 'Buradan iktidara yürürüm' stratejisini düşünüyorsa büyük kaybeder." dedi.

3 ARALIK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "Ekonomimiz 21 çeyrektir kesintisiz sürdürdüğü büyüme trendini 2025'in 3. çeyreğinde de devam ettirmiştir. Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,7 büyüyerek istikrarlı seyrini korumuştur. Bu oranla OECD ülkeleri arasında 4'üncü olduk. G20 ülkeleri arasında da 5'inci sırada yer aldık." dedi.

Erdoğan, Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani'nin ofisinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerine yönelik yapılan açıklamaya ilişkin, "İttifak ortağımız MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef alan dünkü saygısız ve hadsiz açıklamaları asla tasvip etmediğimizi, kabul edilemez bulduğumuzu burada ifade etmek isterim." diye konuştu.

4 ARALIK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ile MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın, İmralı'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin tutanağın özeti okundu.

5 ARALIK

Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Kanun'a göre, 2025'te 2026 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri dikkate alınarak emlak vergisi değeri 2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki kat fazlasını geçemeyecek. Geçici vergi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin kazançları 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerle tespit edilebilecek. Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları ile ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarına ait belgeler, veteriner hekim muayenehane ve poliklinikleri ile hayvan hastanelerine verilen ruhsatlar ve kıymetli madenler kuruluş ve faaliyet izin belgeleri, kuyum, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri ile ticari hava yolu ve genel havacılık işletme ruhsatlarından yıllık harç alınacak.

8 ARALIK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinin gerçekleştirildiği oturumun açılışında konuştu.

Kurtulmuş, "'Terörsüz Türkiye', sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturduğumuz Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun görev alanında değildir, bu bir devlet projesidir. Devletin bütün ilgili kurumları, başta güvenlik kurumlarımız olmak üzere bu sürecin kazasız belasız yürütülmesi ve sonlandırılmasıyla ilgili olarak üst bir koordinasyonla görevlerini yerine getirmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumunda, "2026 yılı, Orta Vadeli Programımızın en kritik yılıdır. Çünkü 2026, hem attığımız adımların sonuçlarının görünür hale geleceği hem de reformlarımızın meyve vereceği eşik bir yıl olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Kurulda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerindeki konuşmasında, "Terörsüz ve demokratik Türkiye için kararlılıkla çalışacağız. Komisyona katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin barış umutlarının birilerinin çıkar hesaplarına kurban edilmemesi için samimi ve ciddi bir sürecin içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

10 ARALIK

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

11 ARALIK

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları kapsamında parti olarak hazırladıkları raporu TBMM Başkanlığına sundu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, partisinin raporunun TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna sunulduğunu belirtti.

16 ARALIK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 16. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki büyükelçileri, TBMM Tören Salonu'nda kabul etti. Kurtulmuş, buradaki konuşmasında, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "İnşallah bu süreç başarıyla sona erdirilecektir. Bu sefer biz kazanacağız. Bu sefer Türkiye kazanacak. Bu sefer emperyalistler, onların oyuncakları bunu kazanamayacak. Ne olursa olsun inşallah Türkiye kazanacak, milletimiz kazanacak ve terörü ilanihaye Türkiye'nin gündeminden kaldıracağız." dedi.

17 ARALIK

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları kapsamında partisince hazırlanan raporu sunduklarını belirtti.

18 ARALIK

AK Parti'nin, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları kapsamında hazırladığı rapor, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları kapsamında partisinin hazırladığı raporu TBMM Başkanlığına sundu.

19 ARALIK

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 15 başlık ve 60 sayfadan oluşan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunu TBMM Başkanlığına sundu.

21 ARALIK

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, "Arz tarafını güçlendiren reform adımları ve talep yönetimindeki kararlılığımızla 2026 yılında enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi, 2027 yılında ise tekrar tek haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. Yılmaz, "Merkez Bankamızın brüt rezervleri, 12 Aralık itibarıyla 190,8 milyar dolar seviyesine ulaştı. Brüt rezerv geçen yıla göre 27,3 milyar dolar arttı." diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında başlayan tartışma arbedeye dönüştü. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un birleşime ara verdiği sırada da AK Parti ve CHP milletvekilleri arasındaki arbede devam etti. Arbede sırasında Genel Kurul Salonu'ndaki saksı ve mikrofonlar devrildi.

22 ARALIK

Danışma Kurulu kararıyla bütçe mesaisinin ardından çalışmalarına ara vermeden devam eden Genel Kurulda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Libya'daki görev süresinin 2 Ocak 2026'dan itibaren 24 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.

Genel Kurulda, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdare Bölgesi Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi de kabul edildi.

Kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurulun 23 Aralık tarihli gündeminde ilk sırada yer aldı.