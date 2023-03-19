TBMM'de 2 haftalık yoğun mesai

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM), tarımsal üretime ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, 7'nci Yargı Paketi, Deprem Araştırma Komisyonu çalışmaları, geçici işçilerin kadroya alınması düzenlemesi ve Finlandiya'nın NATO üyelik protokolünün onaylanması için 2 hafta daha mesai yapacak.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM), tarımsal üretime ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, 7'nci Yargı Paketi, Deprem Araştırma Komisyonu çalışmaları, geçici işçilerin kadroya alınması düzenlemesi ve Finlandiya'nın NATO üyelik protokolünün onaylanması için 2 hafta daha mesai yapacak.

TBMM, 14 Mayıs'ta yapılacak 'Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi' nedeniyle program değişikliğine gitti. 2 haftalık program kapsamında yasama faaliyetlerine pazartesi başlanıp hafta sonu da dahil edilerek devam edilmesi kararlaştırıldı. Buna göre; 'Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, pazartesi günü Genel Kurul'da görüşmelerine başlanacak. Kanun teklifi, tarımsal üretimin planlanması, gıda güvencesi, güvenliğinin sağlanması, verimliliğin artırılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin tesisine yönelik düzenlemeler öngörüyor.

Öte yandan; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TBMM'ye gönderilen, Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokolün onaylanmasına dair kanun teklifinin, önce Dışişleri Komisyonu, ardından da Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor.