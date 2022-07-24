TBMM Başkanı Şentop, Batı Trakya Türkleri'nin sembol isimlerinden Sadık Ahmet'i andı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Batı Trakya Türkleri'nin sembol isimlerinden Sadık Ahmet'i ölümünün 27. yılında andı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Batı Trakya Türkleri'nin sembol isimlerinden Sadık Ahmet'i ölümünün 27. yılında andı. Şentop, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ömrünü hak ve hukuk müdafaasına adayan Batı Trakya Türklerinin gür sesi Dr. Sadık Ahmet'i şehadetinin 27. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ediyorum. Cesareti, adaleti ve milletine olan sadakati ile kalbimizdeki yeri bakidir." ifadelerini kullandı. AA / Ertuğrul Subaşı - Politika Mustafa Şentop Sadık Ahmet Batı Trakya Politika Haberler

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