TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsveç Meclis Başkanı Norlen ile olan görüşmesinde, TBMM ve İsveç Parlamentosu arasında dostane ilişkilerin geliştirildiğini, karşılıklı ziyaretlerle bu ilişkilerin daha ileriye götürülmesini istediklerini dile getirdi. Kurtulmuş, iki ülkenin tarihi ve köklü ilişkilerinin bulunduğunu, bunun da yakın dönemde stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini belirtti.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Görüşmede, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin süreci başından beri, büyük bir titizlikle takip ettiğini belirten Kurtulmuş, süreci en kısa zamanda sonlandırmayı ümit ettiklerini söyledi. İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin kendisine ulaşmasının ardından hemen imzalayarak, TBMM Dışişleri Komisyonuna gönderdiğini aktaran Kurtulmuş, bu konuda hazırlanan kanun teklifinin, bu hafta içerisinde komisyonda ele alınmasının beklendiğini ifade etti. Kurtulmuş, teklifin, komisyondan geçmesi halinde ise TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini ve milletvekillerinin hür iradeleriyle nihai kararın verileceğini belirtti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsveç'in bu süreçte söz verdiği, özellikle 'terörle mücadeleye destek verilmesi', 'İslam'ın kutsallarına karşı yapılan saldırılara müsamaha gösterilmemesi' konularında olumlu bir yaklaşım içerisinde hareket edileceğine inançlarının tam olduğunu da belirtti.

Dinlerin kutsallarına karşı yapılan saldırının, ifade özgürlüğü ya da örgütlenme özgürlüğü kapsamında görülemeyeceğini de dile getiren Kurtulmuş, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının, siyasi gösteri olmasının ötesinde, nüfusu 2 milyara yaklaşan Müslümanların tamamına karşı yapılmış açık bir saldırı, insanların inançlarına hakaret etme konusunda açık bir insanlık suçu olduğunun altını çizdi. Kurtulmuş, İsveç'te bu tür davranışlara müsaade edilmemesi ve özellikle İslam ve Türkiye karşıtı çevrelere, dost İsveç yöneticilerinin müsamaha göstermemesi temennisini aktardı.

PYD/YPG ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı verilen mücadelede de birlikte hareket edilmesini isteyen Kurtulmuş, Finlandiya'dan olduğu gibi İsveç'ten de terör örgütlerine karşı hiçbir müsamaha göstermemesini beklediklerini ifade etti. Türkiye-AB ilişkilerinin de ele alındığı görüşmede Kurtulmuş, Türkiye'nin AB üyelik sürecinde İsveç'in desteklerini beklediklerini söyledi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail'in Gazze Şeridi ve Filistin'in şehirlerine yönelik saldırılarının ele alındığı görüşmede Kurtulmuş, Gazze'deki saldırılar nedeniyle, her 10 dakikada bir çocuğun öldüğü derin bir insanlık dramıyla karşı karşıya olunduğunu belirtti. Netanyahu ve ekibinin bütün uluslararası kuralları hiçe sayarak, uluslararası hukukun bütün umdelerini yerle bir ederek, vicdan ve insanlık duygularını berhava ederek çok açık bir katliamı Gazze Şeridi'nde sürdürdüğünü dile getiren Kurtulmuş, hiçbir gerekçenin çocukların, yaşlıların, kimsesizlerin, sivillerin böylesine büyük bir asimetrik savaş içerisinde katledilmesini meşru göremeyeceğini bildirdi.

Gazze için uluslararası camianın sesini yükseltmesi gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, Gazze'de, acil bir ateşkes ve insani yardım koridorunun kurulmasının temin edilmesi gerektiğini vurguladı. Avrupa'daki siyasi gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Kurtulmuş, Avrupa'da aşırı sağcı, faşist, İslam karşıtı, yabancı düşmanı küçük siyasi oluşumların Avrupa'nın ana akım siyasetini zehirlediğini de kaydetti.

İsveç Meclis Başkanı Norlen, İsveç Parlamentosu için Türkiye'nin çok önemli bir ülke olduğunu ve işbirliklerin kapsamını genişletmeyi dört gözle beklediklerini belirtti. Norlen, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u İsveç'e davet etti ve kendisini İsveç Parlamentosunda ağırlamaktan memnuniyet duyacağını söyledi.