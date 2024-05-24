Tarım ve Orman Bakanı: Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelede insansız hava aracı kullanan iki ülkeden biri

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin dünyada orman yangınları ile mücadelede insansız hava aracı kullanan iki ülkeden bir tanesi olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Yapay Zeka Politikaları Derneği tarafından düzenlenen 'Al Tomorrow Summit 2024' programına katıldı. Ankara'da bir otelde gerçekleşen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Yumaklı, Türkiye'deki kaynakların sonsuz olmadığına işaret ederek, bunun bilincinde olarak birim alandan daha çok verim alınması gerektiğini ifade etti. Yumaklı, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek bakanlık faaliyetlerine entegre etmek istediklerini dile getirdi. Doğru karar alma ve doğru sonuçlara ulaşma için yapay zekanın kullanılması gerektiğine işaret eden Bakan Yumaklı, verimlilik ve teknoloji konularında bakanlık faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

"Derin öğrenme algoritmaları bitki sağlığını izlemek için kullanılıyor"

Bakanlık olarak tarımsal araştırma ve geliştirme birimleri ve AR-GE destek programlarının olduğu bilgisini veren Yumaklı, kamu, üniversite ve özel sektör işbirliğini geliştirmek için kurulan enstitüler de dahil olmak gençleri programlara katılmaya davet ederek, "Tohumlarla alakalı verimliliği en üst düzeye sağlayacak çalışmalarınız devam etmeli. İşte bizim de bununla ilgili gerçekten dünyada örnek olarak gösterilen bir tohum gen bankamız var. Bu tohum gen bankamızda ülkemizin bitkisel üretimle ilgili geleceğini tutuyoruz. Yine Anadolu'nun hem bitkisel hem de hayvansal genetik zenginliğini bu bankalarda saklıyoruz. Sebzede, meyvede, tarla bitkilerinde verimli, kaliteli, kuraklığa, soğuğa ve hastalıklara toleranslı üretim materyalleri geliştiriyoruz. Ülkemizdeki kullanılan sertifikalı tohumların yüzde 40'ı bu merkezlerde geliştirilmeye devam ediyor. Yine derin öğrenme algoritmaları ve görüntü işleme teknikleri bitki sağlığını izlemek ve hastalıkları test etmek için kullanılıyor. Sadece coğrafi bilgi sistemlerinin üzerinden aldığınız veriler, belki de dosyalara sığmayacak düzeylere ulaşabiliyor. Önemli olan bunları toplamak değil, bunları işlemek ve sizin karar mekanizmasına doğru bir şekilde aktarılmasını sağlamak" şeklinde konuştu.

AR-GE çalışmalarıyla bitkisel üretim 1 yılda 8 milyon ton arttı

Tarımsal üretimde kullanılmak üzere yeni nesil ekipmanlar konusunun da yakından takip edildiğini belirten Yumaklı, "Bu kapsamda paketlemeden ilaçlama helikopterine, buzağı besleme robotundan gübre sıyırma robotuna kadar ticarileşen birçok prototipte yine bakanlığımızın kamu, üniversite, özel sektör işbirliğinde geliştirilmiş durumda. Bugün geldiğimiz noktada eğer biz 2022 sonu itibarıyla 129 milyon ton olan bitkisel üretimimizi 2023 sonunda 137 milyon tona çıkarmışsak bu AR-GE çalışmalarının çok önemli bir yeri var" dedi.

"Yangınlara müdahale süresi 40 dakikadan 11 dakikalara inmiş durumda"

Orman yangınlarını tespit etme konusunda yapay zeka temelli yazılımlar ve uygulamalar kullanılmaya başlandığını kaydeden Yumaklı, "Özellikle akıllı kuleler olmak üzere bu yangın karar destek sistemlerine veri temin eden, bunları bir arada yürüten sistemler bizim orman yangınlarıyla daha etkin bir mücadele yapmamıza yardımcı oluyor. İnsansız hava aracı kullanıyoruz. Bu konuda dünyada iki ülkeden birisiyiz. Yine akıllı yangın kuleleri var. 776'ya yakın kulemiz var, bunlardan 184'ü akıllı kule. Yani herhangi bir şekilde bir yangın ya da yangın emaresi gördüğünde o sensörler vasıtasıyla karar destek sistemlerine hızlıca bu bilgileri iletiyor. İşte bu sayede Türkiye'de yangınlara müdahale etme süresi 40 dakikadan 11 dakikalara inmiş durumda" ifadelerini kullandı. - ANKARA