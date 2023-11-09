Tarım ve Orman Bakanı Kars'a geldi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kars'a gelerek çeşitli programlara katıldı. Bakan Yumaklı, Kars Valisi Ziya Polat tarafından havaalanında karşılandı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi programa katılmak üzere Kars'a geldi. Bakan Yumaklı'yı havaalanında Vali Ziya Polat karşıladı.

Kars'a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, havaalanından Kars Valiliğine geçti. Yumaklı burada, valilik şeref defterini imzaladı, ardından Vali Ziya Polat'tan Kars ile ilgili brifing aldı. Bakan Yumaklı'ya 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da eşlik etti.

Yumaklı, Kars'ta Besi OSB fabrika açılışına katılacak, sektör temsilcileriyle istişare toplantısı yapacak. Son olarak AK Parti Kars İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelecek. - KARS