Suriye, İsrail'in başkent Şam'da yaptığı hava saldırısında dört Suriye askerinin hayatını kaybettiğini söyledi

İsrail'in Şam'daki hava saldırısı sonucu Suriye'de dört asker öldü, dört asker yaralandı ve maddi hasar meydana geldi. Suriye devlet televizyonu, İsrail'e ait bazı füzelerin füze savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini iddia etti. İsrail, Suriye'ye yönelik saldırılarını genellikle resmi olarak doğrulamasa da, son yıllarda İran destekli gruplara yönelik hava saldırıları gerçekleştirdiği biliniyor.

Suriye, İsrail'inhava saldırısında başkent Şam'ın yakınlarında bulunan bölgeleri hedef aldığını ve bu saldırının sonucunda dört Suriyeli askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Saldırıda ayrıca dört askerin yaralandığı ve çeşitli mülk hasarlarının meydana geldiği bildirildi. Suriye devlet televizyonu, saldırının ardından füze savunma sistemlerinin İsrail'e ait bazı füzeleri etkisiz hale getirdiğini öne sürdü.

Henüz ölen ve yaralanan askerlerin rütbeleri ve konumları hakkında resmi bir bilgi bulunmamakla birlikte, son yıllarda birçok Suriyeli asker hava savunma birimlerinde görev yaparken İsrail hava saldırıları sonucunda hayatını kaybetmişti.

Suriye resmi haber ajansı SANA, saldırının ardından ordu yetkilisinin "Saldırı dört askerin ölümüne, dört askinin yaralanmasına ve bazı maddi kayıplara yol açtığını" açıkladığını belirtti.

İsrail ordusu genellikle Suriye'deki hava saldırılarına ilişkin resmi açıklama yapmazken, son on yıl içinde İran destekli gruplara karşı yüzlerce hava saldırısı düzenlediği ve ülkedeki duruma müdahale etmeye çalıştığı biliniyor. Ayrıca, İsrail'e atfedilen hava saldırıları sürekli olarak Suriye'nin hava savunma sistemlerini hedef almıştır.