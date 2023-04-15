- Sudan ordusu: "RSF isyancı güce dönüştü"

Sudan Hava Kuvvetleri, RSF'ye ait noktaları vuruyor

HARTUM - Sudan'da ordu, sabah saatlerinden bu yana çatıştığı Hızlı Destek Kuvvetlerinin "isyancı güce" dönüştüğünü, Sudan Hava Kuvvetleri'nin RSF'ye ait noktaları vurduğunu açıkladı.

Kuzey Afrika ülkesi Sudan'da ordu ile Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo liderliğindeki paramiliter güç olan RSF arasında sabah saatlerinde başlayan çatışma devam ediyor. RSF tarafından yapılan açıklamada, ilk olarak ordunun RSF'ye ait noktalara saldırdığı, başlayan çatışmalarda Merowe ve batıdaki El-Obeid'deki havalimanları ile başkentteki Hartum Uluslararası Havalimanı'nın, başkanlık sarayı ve ordu karargahının ele geçirildiği iddia edildi.

"RSF isyancı güce dönüştü, açıklamaları doğru değil"

Ordudan yapılan açıklamada ise RSF'nin başkent Hartum'un güneyindeki ve çevresindeki ordu güçlerine saldırı girişiminde bulunduğu, ordunun karşılık vermesiyle çatışmaların başladığı ifade edildi. Açıklamada, RSF'nin "isyancı güce" dönüştüğü ve yaptığı açıklamaların "doğru olmadığı" duyuruldu.

Rus ve ABD büyükelçiliklerinden açıklama

Rusya'nın Sudan Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ülkedeki şiddet olaylarından endişe duyulduğu belirtilerek ateşkes ve müzakere çağrısında bulunuldu. Başkent Hartum'daki durumun gergin olduğu, ancak Rus diplomatların güvende olduğu belirtildi. ABD'nin Hartum Büyükelçiliğinden de benzer yönde açıklama yapılarak şiddete son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Taraflar arasındaki anlaşmazlık

Sudan ordusunun başında Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan bulunurken, RSF ise konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetiliyor. Ordu ile RSF arasındaki gerilim, 5 Aralık 2022'de sivil hükümete geçişin ve demokratik seçimlerin önünü açması amacıyla imzalanan "çerçeve anlaşmada" RSF'nin tamamen orduya entegre edilmesini içeren reformdan kaynaklanıyor. El-Burhan RSF'nin ordudan bağımsız bir güç olarak hareket etmesine daha fazla müsamaha göstermeyeceğini belirterek derhal orduya katılmasını, Dagalo ise bunun sivil bir yönetim ile gerçekleştirilmesini istiyor.

RSF, eski yönetimde Darfur'daki isyancılara karşı savaşmak için kurulmuştu.