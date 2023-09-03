Sinop Emek Barış Demokrasi Platformu Yöneticisi: Mevcut iktidardan memnun olanlar azınlıktadır

MUSTAFA USTA

Sinop Emek Barış Demokrasi Platformu Yöneticisi Muzaffer Gençdoğan, "Mevcut iktidardan memnun olanlar artık azınlıktadır. Çünkü bu toplumda yaşayan herkes 20 yılı aşkın süredir bu politikaların sebebi haline gelen bir iktidardan nasıl memnun olabilirler ki?" dedi.

Sinop Emek Barış Demokrasi Platformu yöneticisi Muzaffer Gençdoğan, 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında açıklamalarda bulundu. Gençdoğan, şöyle konuştu:

"Kesinlikle mutlu değiliz. Mutluluktan söz etmek bile yaşayan insanlar için söz konusu olmamalıdır. Neden mutlu değiliz çünkü dünyadaki savaşlar, çıkar ilişkileri toplumsal baskılar, ayrımcılık ve daha birçok nedenlerle mutluluktan söz edemeyiz. Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar bu gelişmelerden ayrı tutulamayacağı için dolayısıyla ekonomik sorunlar da ana sorunların temel bir parçası olarak bizi ezmeye devam ediyor. Mevcut iktidardan memnun olanlar bana göre artık azınlıktadır çünkü bu toplumda yaşayan herkes 20 yılı aşkın süredir bu politikaların sebebi haline gelen bir iktidardan nasıl memnun olabilirler ki? Özellikle Türkiye'de toplumun bütünü bu ekonomik krizin kendisine çıkardığı faturayı sorgulamaya çoktan başlamış olması gerekiyor. Sorgulasınlar ki, ne tür bir bedel ödediklerini anlamış olsunlar."