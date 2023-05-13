Sinan Oğan TRT'de propaganda konuşması yaptı

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan TRT'de yaptığı propaganda konuşmasında, "Bütün bu hissettiğimiz hayat pahalılığının, ekonomik krizin tek sebebi Türkiye'yi 20 yılda yönetilemez hale getiren mevcut iktidar ve tek adam rejimidir. Bu kriz tek adam rejimi gitmezse sürdürülemez haldedir. Yani kışın arkası kara kıştır. Oylarınızı gönlünüzdeki partiye elbette verebilirsiniz. Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde sizi temsil etmeye hazır yegane aday Sinan Oğan'dır. Ne ona ne ona oylar Sinan Oğan'a" dedi.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan TRT'de yaptığı propaganda konuşmasında yurttaşlara şöyle seslendi:

"Türk siyasal hayatında 4 tane ana yelpaze var. Bunu birincisi yüzde 10'luk HDP'den oluşuyor. HDP'nin tabanı vatansever Kürt kardeşlerimizden ancak tavanı ise PKK le arasına mesafe koymayan ve maalesef bölücü unsurlarla iltisaklı yöneticilerden oluşuyor. Geriye yüzde 90'lık bir taban kalıyor. Yüzde 25'lik kısmını sol ve sosyal demokratlar oluşturuyor. Bu kitle bir aday çıkarmış ve sayın Kılıçdaroğlu bu kitlenin adayı. Diğer tarafta siyasal İslamcılar var ve onların da bir adayı var. O aday 20 senedir bu ülkeyi yönetiyor. Onların da çekirdek oy oranı yüzde 20-25 civarındadır. Peki geriye kalan bu ülkenin kurucu unsuru Türk milliyetçileri neden şimdiye kadar adaysız kaldı. Türk milleti bize dedi ki, 'Türk milletini ve Türk milliyetçilerini cumhurbaşkanı adaylığı seçiminde temsil edecek bir adaya ihtiyaç var ve aday olduk.

"İLK ÖNCELİĞİMİZ AFET BAKANLIĞI KURMAK"

Bir önceki konuşmamda ilk Cumhurbaşkanı kararnamemizin sığınmacıları ülkelerine göndermek olduğunu söylemiştik. İkinci önceliğimiz ise derhal bir Afet Bakanlığı kurmak olacaktır. Bakanlığı kurmamızla birlikte ülkemiz genelindeki tüm arama -kurtarma birimleri ve koordinasyon birimleri yangına müdahale edecek uçaklar, helikopterler ve araçlar belediyedeki itfaiye kuruluşlarını da bu Bakanlığa bağlayacağız. Sığınmacıların ülkelerine geri dönüşünü de Afet Bakanlığı'nın bünyesinde oluşturacağımız birimlerle çözüme kavuşturacağız. Afet Bakanlığı'nı gelişmiş teknolojilerle önemli hale getireceğiz.

"TÜRKİYE'DE İNTERNET KULLANIMINI ÜCRETSİZ HALE GETİRECEĞİZ"

Dünyanın bir kısmı hızla dijital çağa doğru koşuyor. Türkiye'nin İkinci Yüzyıl'ında bu çağa ayak uydurmamız gerekir. Bu vizyonu ise yaşı 70'in üzerindeki liderlerle yapamayız. Ancak teknolojiyi iyi kullanan geleceğin Türkiye'sinde ilgili teknolojik ekiplerde beyin fırtınası guruplarında yer alan ve çaba sarf eden Sinan Oğan yapabilir. Bu kapsamda öncelikle tüm Türkiye'de internet kullanımını ücretsiz hale getireceğiz. 18 yaşına gelen her gencimize tablet, bilgisayar, telefon ve benzeri araçları almalarına olanak tanıyan teknoloji çeki vereceğiz. Enerji ve gıda zincirlerinden başlayarak, üretim, transfer verilerini blockchain ile yöneteceğiz. Enerji teşvikleriyle Türkiye'de kripto para verileri yaygın hale getirecektir.

Gelecek Gençlerde Olacak Projesi'ni hayata geçireceğiz. Gençlerimize düzenli bir iş iyi bir maaş ve tatil yapmanın lüks olmadığı bir Türkiye sunacağız. Gençlerin KYK'ya olan tüm borçlarını sileceğiz. Her üniversiteye öğrenci yurdu yapma zorunluluğu getireceğiz. Yurtlarda yer bulamayan öğrencilere aylık en az 500 lira kira yardımı yapacağız. Gençlerde devlet kapısında beklemeyecek iş kurmaları niçin de destek olunacaktır. Gençlere ücretsiz girişimcilik kursları verilecektir. Bu kursları tamamlayan gençlerimize 75 bin TL'ye iki yıl faizsiz düşük ödemeli kredi verilecektir.

"ASGARİ ÜCRETİ 30 BİNE ÇIKARACAĞIZ"

Bütün bu hissettiğimiz hayat pahalılığının, ekonomik krizin tek sebebi Türkiye'yi 20 yılda yönetilemez hale getiren mevcut iktidar ve tek adam rejimidir. Bu kriz tek adam rejimi gitmezse sürdürülemez haldedir. Yani kışın arkası kara kıştır. Merkez Bankası piyasa çevresinde tam bağımsız olarak görevini yapacaktır. TÜİK gibi kurumlar gerçek rakamları açıklayacaktır. Halkımız beslenemiyor sadece karnını doyuruyor. Asgari ücreti 30 bine çıkaracağız. Bir çağrımda Cumhur ve Millet İttifakı'ndaki kendini Atatürkçü olarak gören siz sevgili vatandaşlarımız olacaktır. Oylarınızı gönlünüzdeki partiye elbette verebilirsiniz. Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde sizi temsil etmeye hazır yegane aday Sinan Oğan'dır. Ne ona ne ona oylar Sinan Oğan'a."