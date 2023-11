Siirt'te İsrail'e tepki, Filistin'e destek

Siirt'te akademisyen ve öğrencilerden İsrail'e tepki, Filistin'e destek

SİİRT - Siirt'te bir araya gelen üniversite öğrencileri ve akademisyenler, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılara tepki göstererek, Filistin'e destek verdi.

Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi'nde bir araya gelen öğrenciler ve akademisyenler, yaptıkları basın açıklaması ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi. Grup adına açıklamada bulunan Doç. Dr. Emrah İstek, masum çocukları, savunmasız kadınları ve beli bükülmüş yaşlıları öldürmenin hiçbir insani ölçütle açıklanamayacağını söyledi. Yaşananların daha acısının bu hadiselerin tüm dünyanın gözü önünde olması olduğunu belirten İstek, İsrail'in birçok noktayı bombaladığına herkesin şahit olduğunu ifade etti. "O nedenle biz bilim insanları, geçici değil kalıcı bir ateşkes olmasını ve Filistin'in özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz" diyen Dr. İstek, şöyle konuştu:

"Zira İsrailli aşırı sağcı bir bakanın 'Gazze'ye nükleer bomba atılma olasılığı var' söylemini duyduk ve işittik. Bu nedenle Filistin topraklarında daha elim hadiselerin olmaması için şu an burada olduğu gibi sesimizin daha gür, safımızın daha belli, irademizin daha sağlam olması gerekmektedir. Uluslararası yardım kuruluşları bölgeye insani yardım sokmaya çalışırken İsrail Şifa Hastanesi, El-Baptist Hastanesi, Nasr Çocuk Hastanesi, Rantisi Hastanesi, Ruh Sağlığı Hastanesi ve Göz Hastanesi'nde yaşama tutunmaya çalışan geneli çocuk ve kadın binlerce kişiyi katletti. Anneler ve babalar çocuklarının paramparça olan cesetlerini toplayıp poşetlere koyarak defnetmek zorunda kaldılar."

İsrail'in uluslararası hukuku tanımayan, gözü dönmüş cani bir düşman olduğunu söyleyen İstek, "Bugün bizlerin arasında eğitimciler ve öğrencileri var. Çocukların en mutlu oldukları okullar, bugün onların cenazesi ile doldu. Eğitim yapılamaz hale geldi ve okullar belirsiz bir zamana kadar kapandı, evlerinden çıkarılan halka bir sığınak oldu. Burada bulunan tüm hocalarımıza, idari personelimize, öğrencilerimize, basın mensuplarına ve bu tarihi ana şahitlik eden herkese katılımlarından dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.