SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü'nden Atatürk'ün Vefatının 85. Yıl Dönümü Mesajı

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Dr. Kileci, "Kurtuluş Savaşımızın önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu, vatanını, milletini, bağımsızlığını her şeyin üzerinde tutan Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz hatırası ve eserleriyle sonsuza dek yaşayacaktır" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, asker kimliğiyle ordusuyla bütünleşen, yeni bir ulus kurarak halkıyla tek yürek olan, devrimleri ve geleceğe olan inancıyla Türk Ulusuna aklın ve ilmin aydınlattığı bir yol çizdiğini hatırlatan Dr. Kileci, mesajında özetle şu görüşlere yer verdi: "Büyük bir devlet adamı olarak dünya liderleri tarafından saygı ve hayranlıkla adından söz ettiren Mustafa Kemal Atatürk, destanlarla dolu bir tarih yazmıştır. Ne mutlu bizlere ki böylesi büyük bir liderin kurduğu ülkede, bağımsızlığımızın sembolü ay yıldızlı bayrağımızın altında özgürce yaşama hakkına sahibiz. Her karışı için canımızı vermekten çekinmeyeceğimiz bu cennet vatanı bizlere emanet eden Büyük Önderimizi ebediyete irtihalinin 85'inci yılında saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz." - GAZİANTEP