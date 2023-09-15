Samsun'da ana arterlerde altyapı sil baştan

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 3 Eylül'de meydana gelen selde metrekareye 150 kilo yağış düştüğünü hatırlatarak, "Bu yağışı hiçbir kapalı sistem taşımaz. Su birikintisi olan yollar yıkılıp yeniden yapılacak" dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Kapanış Toplantısı Başkan Mustafa Demir başkanlığında meclis binasında yapıldı. Meclis toplantısında toplam 42 madde görüşüldü. Mecliste; Atakum Belediyesi'nin 284 milyon TL'lik ek bütçe talebi, Batı Çevre Yolu'nun 3. Etap İmar Planı çalışmaları, Yabancılar Çarşısı esnafının kiralarının ötelenmesi, yakın zamanda hayatını kaybeden Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'in adının Namık Kemal Caddesi'ne verilmesi gibi birçok madde kabul edildi.

"Samsun tarihi bir dönem yaşıyor"

Toplantıyı Merkez OSB'den ilk tahsis kararının alındığını açıklayarak açan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Merkez OSB'den yaklaşık 1,1 milyar TL'lik ve 16 bin kişi istihdam garantili yatırım teklifi tahsis kararı alındı. Süreç artık start almış oluyor. Sayın Valimize, TSO Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Eski Bakanımız Mehmet Muş vekilimize, genel başkan yardımcılarımıza ve milletvekillerimize Samsunumuz adına şükranlarımızı sunuyorum. Çok ciddi katkıları oldu. Orayı Milli Emlak'tan bedelsiz aldık. Ön tahsis kararını aldığımız yatırım bile tek başına yatırımcının 16 bin kişiyi istihdam garantisi verdiği bir yatırım. Samsun tarihi bir dönem yaşıyor. Türkiye önemli bir ekonomik paketi açıkladı. İkinci yüzyıla güçlü ve etkili bir şekilde başlangıç yapmak isteyen Türkiye için gereken her şey yapılıyor. Bu konuda biz de Samsun olarak bu yüzyıla başlangıçta yerel yönetimler olarak en önde giden vizyonu en yüksek olarak şehrini geleceğe taşımakta en iyi olan bir iliz. Bunu daha da artıracağız" diye konuştu.

"3 saatte metrekareye 150 kilo yağış düştü, bunu hiçbir kapalı sistem taşımaz"

Son yaşanan seldeki yağış miktarına ve şehrin altyapısına da değinen Başkan Mustafa Demir, "Son selde yağan yağmur, bir önceki selde yağan yağmurun 2 katıydı. 3 saatte metrekareye 150 kilo yağış düştü. Aynı miktar yağışı hiçbir kapalı sistem taşımaz. Kısa sürede yağan yağışlarda yetersiz olan noktalarımız var. Onları tespit ettik ve proje üretebileceklerimize proje ürettik. Eski Sanayi Sitesi'nde projeye başladık. 4 motor oradan Mert Irmağı'na su boşaltacak. Saniyede 1200 litre suyu ırmağa basacağız. Geçmişte yapılan hataları düzeltme şansımız yok. Gülsan ve Esli Sanayi Sitesi 1 metre yukarıda olmalıydı. Projede var ama yapılmamış. Örnek, 19 Mayıs ve İlkadım Sanayi Sitesi de 1 metre daha yukarı yapılmalıydı. Altınkum, İncesu, Çatalçam, Taflan olması gerekenden 1 metre aşağıda yapılmış. Atatürk Bulvarı neden gölleniyor? Buraların hatları yetersiz ve olması gerekenden aşağıda. Şehrin de yukarıda olması gerekiyordu. Bu çalışmaya başladık ve Liman Kavşağı proje tamamlandığında rahatlayacak. Baruthane üzerindeki bulvar da bu şekilde kurtarılacak. Bir hat da yeni müzenin orada yapacağız" şeklinde konuştu.

"Bütün o yollar yıkılıp yeniden yapılacak"

Göle dönen bulvarlardaki altyapıların tamamen değişeceğini ifade eden Mustafa Demir, "Selden siyaset koparmaya çalışanlar oldu. Bu doğru değil. Belediye olarak 3 saatte metrekareye 150 kilo yağış yapmasına rağmen aynı gün tüm yolları ulaşıma açıp, sanayideki suları boşalttık. Su birikintileri olmaması için de çalışıyoruz. Atakum'da yağmur suyunun yüzde 60'ı kanalizasyona bağlı. Gülsan'da ise hiç yok. Baruthane zor alanlarımızdan birisi. Kalkancı'dan gelen su şelale gibi oradan akıyor. Oralara proje üretmek kolay değil. Bu su kapalı boruyla tahliye edilmez. Proje arayışındayız. Atatürk Bulvarı'na o sular indiğinde deniz seviyesiyle aynı olduğu için taşıma imkanınız yok. Ne yapacağız? Bütün yollardaki hatları alacağız, Batı Park'a pompa ile ulaştırıp oradan denize atacağız. Bu sular tabii akışında denize gitmiyor. Atakum Alparslan Bulvarı'ndaki boruların çapları da yetersiz. Sular geri tepiyor. Bütün o yollar yıkılıp yeniden yapılacak. İlkadım'da 100. Yıl Bulvarı'na başlayacağız. O bulvarda tüm altyapıyı değiştiriyoruz. Tüm bulvarı boşaltıp yeniden yapacağız. Sıfırdan olsa kolay ama yeniden yapmak zaman alıyor. Örneğin Atatürk Bulvarı'nın yolunu yeni yaptık. Yeniden yıkacağız. Cumhuriyet Meydanı'nı yaparken bir kısım hatları orada düzelteceğiz. Gülsan taşınınca altyapı gündem olmaktan çıkacak. Motorlarla o suyu ırmağa atacağız. Sellerde bir kısım sıkıntı yaşandı. Toplumun da bizim de gündemimi meşgul etti. Tüm ekiplerimiz yağmur bilgisini alır almaz sahada bekledik. Yağışları takip ettik. Kolay bir şey değil. Başka şehirlerde bu yağmurun yarısı yağdığında ne oldu? Çuvalladırlar. Biz; 1 günde yolları açtık, 2'nci günde de sokakları temizledik. Allah hepimizi tüm afetlerden korusun. Elhamdülillah cana bir şey gelmedi, gelebilirdi de. Yağmurun debisi çok yüksekti. İlkadım, Canik ve Atakum'un tamamı bu son yağıştan etkilendi" ifadelerini kullandı.

Başkan Demir ayrıca konuşmasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ile ilgili de, "29 Ekim ile ilgili de önemli çalışmalarımız var. Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden ilk adım bu şehirde atıldı. Onun şanına uygun bir kutlama programlarımız olacak. 20, 21, 22 Ekim'de Kültür Çalıştaylarımız olacak. Türkiye'de bir ilk. Kapsamlı bilimsel çalışma yapacağız" açıklamasında bulundu. - SAMSUN