Salihli'de Başbuğ Türkeş anısına 106 zeytin fidanı dikildi

Türk siyaset ve devlet adamı MHP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in 106. doğum günü anısına Manisa'nın Salihli ilçesindeki Ülkü Ocakları tarafından 106 adet zeytin fidanı dikildi.

Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Fatih İşlek tarafından organize edilen etkinlikle Başbuğ Alparslan Türkeş'in doğumunun 106.Yıldönümü dolayısı ile Kabazlı Mahallesi'ndeki hatıra ormanına 106 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Zeytin fidanlarını Ocak Başkanı Fatih İşlek, MHP Salihli İlçe Başkanı Halil Tüfek ile ülkücü gençler toprakla buluşturdu.

"Ülkücü hareketin her ferdi bir fidandır"

.Ülkücü hareketin her ferdi bir fidandır" diyen Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Fatih İşlek, "Her genç bir fidan, her fidan bir hayat" sloganıyla doğayı yeşillendirmek için 25 Kasım 1917 tarihinde Türk Milletinin ufkuna bir güneş gibi doğan, kutlu davamızı gönüllerimize nakşeden Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in doğum gününü tercih ederek, Başbuğumuzun fikri ve manevi dünyasının herkes tarafından anlaşılmasını sağlamak istedik. Ülkücü hareketin her ferdi bir fidandır ve dikilen her fidan gibi ülkücü gençlik de her geçen gün büyüyecek ve topraklarına sahip çıkacaktır. Ülkü Ocaklarında yetişen her genç kardeşimizde bu fikir ve ilkelerle büyüyecek milli ve manevi değerlerimizle yoğrulup Türk Dünyasına faydalı bireyler olacaktır. Bu programda emeği geçen tüm teşkilatımızın her bir ferdine teşekkür eder, tüm şehitlerimizi ve Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i rahmet ve minnet ile yad ederiz. Ne Mutlu Türküm Diyene!" diye konuştu. - MANİSA