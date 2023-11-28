Rusya, BM Güvenlik Konseyi'ne yeni üyeliklerin gelişmekte olan ülkelere verilmesini istiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne seçilecek her yeni üyenin gelişmekte olan ülkelerden gelmesi gerektiğini söyledi. Lavrov, konuşmasında adaletsizlikleri telafi etmenin önemli olduğunu vurguladı.

Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yeni üyeliklerin gelişmekte olan ülkelere verilmesi gerektiğini söyledi.

MOSKOVA, 28 Kasım (Xinhua) -- Moskova'da düzenlenen Primakov Okumaları Uluslararası Forumu'nda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin seçilecek her yeni üyenin gelişmekte olan ülkelerden gelmesi gerektiğini söyledi.

Rus medyasında Pazartesi günü çıkan haberlere göre, "Sömürgesizleşme sürecinin sona ermesinden sonra ve onlarca genç egemen devletin ortaya çıkmasından bu yana meydana gelen tarihi adaletsizlikleri telafi etmek önem arz ediyor" diyen Lavrov, BM Güvenlik Konseyi'nin muhtevasının mevcut gerçekliği yansıtması gerektiğini vurguladı.

Lavrov, "Güvenlik Konseyi'ne katılacak yeni üyelerin Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki gelişmekte olan ülkelerden seçilmesi ve hem kendi bölgelerinde hem de Bağlantısızlar Hareketi ve G77 gibi küresel örgütlerde itibar sahibi olması gerektiği açıktır" ifadelerini kullandı.

An itibarıyla Rusya'nın Avrupa'yla ilişkilerini eski haline getirmeye odaklanmasına gerek olmadığını kaydeden Lavrov, Avrupa'nın kestirilemez politika ve kararları dikkate alındığında, Rusya'nın "ekonominin kilit önemdeki tüm sektörlerinde" ve güvenlik alanında kendisini korumaya yoğunlaşması gerektiğini belirtti.

Lavrov, Batının Rusya'ya uyguladığı tüm yaptırımların Ukrayna çatışmasından sonra da devam etmesinin muhtemel olduğunu kaydetti.