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Putin, BAE'ye ziyaret gerçekleştirdi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Su-35 savaş uçaklarının korumasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye geldi. Putin, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile gerçekleştirdiği görüşmede, 'BAE, Rusya'nın Arap dünyasındaki kilit ticaret ortağıdır' dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Su-35 savaş uçaklarının korumasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye geldi. Putin, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile gerçekleştirdiği görüşmede, "BAE, Rusya'nın Arap dünyasındaki kilit ticaret ortağıdır" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğru ziyareti kapsamında BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında Moskova'dan kalkan uçakla Abu Dabi'ye gelen Putin'e Rus Hava Kuvvetleri'ne ait 4 adet Su-35 savaş uçağı eşlik etti. Havaalanından Qasr Al Watan Başkanlık Sarayı'na geçen Putin askeri törenle karşılanırken, gösteri uçakları da Rusya bayrağının rengini püskürterek uçuş gerçekleştirdi. Putin, daha sonra BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından kapıda karşılandı. İki lider, görüşmede ikili ilişkilere ve bölgesel konulara dair açıklamalarda bulundu.

"BAE, Arap dünyasında Rusya'nın kilit ticaret ortağıdır"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmenin başında yaptığı konuşmada BAE ve Rusya arasındaki ilişkilerin birçok alanda güçlendiğine işaret etti. Putin, "Geçtiğimiz gün BAE, 52'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Sizi bundan dolayı tebrik ederken, Sovyetler Birliği'nin bağımsız, egemen bir devleti ilk tanıyan ülkelerden biri olduğunu hatırlatmak istiyorum. Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya'nın Arap dünyasındaki kilit ticaret ortağıdır. Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimiz yüzde 67,7 arttı ve bu yıl daha da artacağını düşünüyorum. Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya'da belirli üretim tesislerinin oluşturulması konusunda endüstriyel iş birliklerimiz artıyor. Petrol ve gaz sektöründe çok sayıda büyük proje hayata geçiriliyor. Ayrıca OPEC+ aracılığıyla da iş birliğimizi sürdürüyoruz. Tabii ki sizinle İsrail-Filistin çatışmasını da ele alacağız. Ayrıca Ukrayna krizini de görüşeceğiz" şeklinde konuştu.

"BAE, Rusya'nın Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki en büyük ticaret ortağı"

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ise, "Öncelikle Rusya ile BAE arasındaki ilişkilerin tarihsel nitelikte olduğunu belirtmek isterim. Son yıllarda ilişkilerimiz hem ülkelerin hem de halkların çıkarları doğrultusunda çeşitli alanlarda aktif olarak gelişmiştir. İkili ilişkilerin güçlendirilmesindeki kişisel ve etkin rolünüzü çok takdir ettiğimi vurgulamak isterim. Bu bağlamda BAE'nin Rusya'nın Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki en büyük ticaret ortağı olduğunu söylemek istiyorum. BAE'nin Rusya ekonomisindeki en büyük yatırımcı olduğunu ve geçtiğimiz yıl petrol dışı sektördeki yatırımların yüzde 103 arttığını da belirtmek isterim. Bu, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin özel niteliğini gösteren benzeri görülmemiş bir sıçramadır. Çeşitli alanlarda ikili iş birliğimizi güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürmekten mutluluk duyacağım. Elbette enerji, altyapı, ileri teknoloji gibi alanlarda ve diğer alanlarda gelişime özel önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Al Nahyan, "Bunun yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya'nın çeşitli uluslararası platformlarda birlikte çalıştığını ve iş birliği yaptığını da belirtmek isterim. Örneğin geçtiğimiz yıl diyalog ortağı statüsü aldığımız BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü çerçevesinde de iş birliği yapıyoruz. Rusya ile Körfez Arap Devletleri İşbirliği Konseyi arasında da stratejik bir diyalog geliştirilmekte ve sürdürülmektedir. Bu, ilişkilerin güçlendirilmesine ve çeşitli alanlarda genişletilmesine, uluslararası ve bölgesel gündemdeki önemli konulara ve ikili gündemdeki kilit noktalara ilişkin aktif görüş alışverişine katkıda bulunuyor" şeklinde konuştu.

Görüşmenin ardından iki lider, çalışma yemeğine geçerek gündeme dair konuları ele aldı. Putin, Abu Dabi'deki temaslarının ardından Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek. - ABU DABİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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