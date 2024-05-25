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Polonya Dışişleri Bakanı: Avrupa'nın Silahlanması Gerekiyor

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Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya'nın emperyal hırslarını yenmek için Avrupa'nın tamamının yeniden silahlanması gerektiğini söyledi. Sikorski, Avrupa Birliği'nin savunma kapasitesinde ortaya çıkan boşlukları doldurmaya yönelik geniş tabanlı bir girişimi desteklediğini belirtti.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya'nın emperyal hırslarını yenmek için Avrupa'nın tamamının yeniden silahlanması gerektiğini söyledi.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda Rusya'nın emperyal hırslarını yenmek için İngiltere'nin de rol alacağı Avrupa'nın uzun vadeli bir şekilde yeniden silahlanması gerektiğini söyledi. Rusya'nın şu anda çok da büyük olmayan Pirus zaferleri elde ettiğini belirten Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski Polonya, Almanya ve Fransa'nın Soğuk Savaşın sonuna doğru Avrupa Birliği'nin (AB) savunma kapasitesinde ortaya çıkan boşlukları doldurmaya yönelik geniş tabanlı bir girişimi desteklediğini aktardı. Ülkesinin savunmaya GSYİH'nin yüzde 4'ünü harcadığını ifade eden Radoslaw Sikorski, diğer ülkelerin de bu orana yetişmek zorunda olduğunu kaydetti. Sikorski "Soğuk Savaşın sona ermesinin ardından tüm savunma sanayi tesislerinin kapatılmasına izin verildi, çünkü firmaları üretim hatlarını yedekte tutmaya ikna etmek masraflıydı. Avrupalı savunma ekipmanı üreticileri silahlanma sürecinin sürdürülebilir olduğuna hala inanmıyorlar" şeklinde konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkenin GSYİH yüzde 40'ını savunmaya harcadığını, askeri sanayi tesislerinde 3 buçuk milyon kişinin çalıştığını belirten Polonyalı Bakan, bunun tam tersine Avrupa'nın silahsızlanmakla kalmayıp savunma alanında sanayisizleşmeyi gerçekleştirdiğini söyledi.

"5 bin kişilik AB mekanize tugayı oluşturulmasından yanayım"

Rusların Ukrayna'nın enerji ağları, buğday terminalleri, gaz depoları ve sivil yapıyı vurduğunu belirten Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski nükleer silah kullanma dışında Rusya'nın kendisini çok da sınırlamadığını aktardı. Rusya'nın nükleer silah kullanma tehdidi konusunda şüpheci olan Sikorski, ABD'nin Rusya'nın nükleer silah kullanması durumunda hiç kimseyi öldürmeyecek olsa bile Ukrayna topraklarındaki Rus hedeflerine konvansiyonel silahlarla saldırı düzenleyecekleri tehdidinin Rusya için yeterince inandırıcı olduğunu kaydetti.

Ülkeleri, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını desteklemeye çağıran Radoslaw Sikorski, "5 bin kişilik AB mekanize tugayı oluşturulmasından yanayım" dedi. Dışişleri Bakanı Sikorski, Polonya'nın İngiltere'nin arzu etmesi durumunda AB güvenlik ve savunma yapılanmalarına en derin şekilde dahil edilmesinden yana olduğunu kaydetti. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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