MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" denildi.