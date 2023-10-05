Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarına başladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temaslarına başladı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün mesaimize, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başladık. Büyükelçimiz Sayın Metin Feyzioğlu'nu ziyaret ederek, Büyükelçilik mensuplarıyla bir araya geldik, istişarelerde bulunduk. Bizleri ağırlayan Büyükelçimiz Sayın Metin Feyzioğlu'na ve Büyükelçilik mensuplarına teşekkür ediyorum" dedi.