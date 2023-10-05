Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarına başladı
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarına başladı. Bakan Tekin, Büyükelçilik mensuplarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temaslarına başladı.
Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün mesaimize, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başladık. Büyükelçimiz Sayın Metin Feyzioğlu'nu ziyaret ederek, Büyükelçilik mensuplarıyla bir araya geldik, istişarelerde bulunduk. Bizleri ağırlayan Büyükelçimiz Sayın Metin Feyzioğlu'na ve Büyükelçilik mensuplarına teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika