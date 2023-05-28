Milli Eğitim Bakanı Ordu'da oy kullandı

Ordu'da seçimler için sandık başına gidilen günlerde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de oyunu Ordu'da kullandı. Vatandaşlar da oy kullanma işlemlerini sürdürerek ülke ve millet adına hayırlı sonuçlar temenni ettiler.

Ordu'da vatandaşlar saat 08.00 itibarıyla sandık başına giderek oylarını kullanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de oyunu Ordu'da kullandı.

Saat 08.00 itibarıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Ordu'da da oy kullanma işlemleri başladı. İl genelinde 590 bin 426 seçmen 2 bin 92 sandıkta oy kullanma işlemlerini gerçekleştiriyor. Sandıkların açılması ile birlikte vatandaşlar oy kullanacağı okullara giderek vatandaşlık görevini yerine getiriyor.

Altınordu ilçesi Vakıfbank Ortaokulu'nda 1396 nolu sandıkta oy kullanan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bugün sandıklar millet dışarıdan dayatmaları değil, inşallah kendi iradesini tecelli ettirecek ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inanıyorum ki bu Türkiye Yüzyılı vizyonu ile yeni bir açılımla, emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Sonuçların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Oy kullanma işlemlerini sürdüren vatandaşlar da sonuçların ülke ve millet adına hayırlı olmasını temenni ederek, herkesin vatandaşlık görevini yerine getirmesi gerektiğini söylediler. - ORDU