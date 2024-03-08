Milli Eğitim Bakanı Erzurum'da ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Erzurum'da, Tortum ilçesindeki programının ardından kent merkezindeki Kayakyolu İlkokuluna geçti.

Daha sonra ziyaret ettiği Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesinde Bakan Tekin ve beraberindekilere, okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından Erzurum türkülerinin yer aldığı müzik dinletisi sunuldu.

Okulda öğrenciler tarafından yapılan resim ve heykel sergisini gezen Tekin, burada öğrencilerle İstiklal Marşı'nı okudu. Bakan Tekin'e burada sinema ve dizi oyuncuları da eşlik etti.

Tekin, daha sonra ise Yakutiye ilçesindeki Bilim Erzurum'a gelerek buradaki öğrencilerin yaptığı teknolojik ürünler hakkında bilgi aldı.