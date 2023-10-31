MHP Milletvekili Baki Ersoy, HDP'li Meral Danış Bektaş'a Tepki Gösterdi

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan konuşmalarda MHP Milletvekili Baki Ersoy, HDP'li Meral Danış Bektaş'a 'Sizin siciliniz belli, siz bebek katilisiniz' diyerek tepki gösterdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu görüşmelerinde yaptığı konuşmada sırasında; 'Bizim sicilimiz belli' ifadelerini kullanan HDP'li Merak Danış Bektaş'a tepki MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'dan geldi. Danış'ın konuşmasına tepki gösteren Ersoy, "Sizin siciliniz belli, siz bebek katilisiniz. Bebek katillerinin sicili ortada olur" dedi.

HDP Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın, Genel Kurul Konuşması esnasında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeliyi hedef alarak; 'İkiyüzlü, sahte siyaset yapmayacaksınız. Neden? Mesela geçen hafta, burada Gazze için büyük büyük laflar ettiniz. Genel başkanlarınız da aynı büyük lafları etti. Hatta birinizin Genel Başkanı sapanla Gazze'ye gidiyordu, hala buralarda gitmemiş. Buralarda 'Sapanla Gazze'ye gideceğim' diyordu' ifadeleri üzerine başlayan tartışmalarda söz alan HDP'li Meral Danış Bektaş; 'Bizim sicilimiz belli, siz kendi sicilinize bakın' demişti. Meral Danış Bektaş'ın sözlerine cevaben konuşan, MHP'li Ersoy "Sizin siciliniz belli, siz bebek katilisiniz. Bebek katillerinin sicili ortada olur" ifadelerini kullandı.

Ersoy'un tepkisi MHP sıralarından destek bulurken, Meral Danış Bektaş Genel Kurula hitap etmesi konusunda meclis başkanı tarafından uyarıldı. - KAYSERİ