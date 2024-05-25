MHP İzmir İl Teşkilatında Yeni Başkanlık Divanı Açıklandı

Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Teşkilatında yeni başkanlık divanı açıklandı.

Mhp İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Zübeyde Erbayraktar ve Prof. Dr. Hale Arslan Kadın'ın Aile, Çocuk ve Engelli Politikalarından (KAÇEP) Sorumlu İl Başkan Yardımcılıkları komisyonlarında görev alacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Veysel Şahin, şunları kaydetti:

"Önümüzde yeni bir çalışma dönemi var. Bu dönemde bütün arkadaşlarımdan ülkücü sorumlulukları gereği azami seviyede bir gayret bekliyorum. Türkiye Yüzyılı'nda İzmir'den Türk Milliyetçilerinin sesi yükselmelidir. Bu sesi yükseltecek olanlar da eksiksiz olarak görev alan tüm yol arkadaşlarım, dava arkadaşlarım ve çalışma arkadaşlarımdır."