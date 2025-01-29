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MHP'den yangın faciası sonrası dikkat çeken kanun teklifi

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MHP, 78 vatandaşımızı kaybettiğimiz facia sonrasında Meclis'e yeni bir kanun teklifinde bulundu. Buna göre itfaiye ekipleri yangın ve diğer afetlere en fazla 10 dakikada müdahale etmek zorunda olacak. Ayrıca "Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik" uyarınca turizm tesislerinin periyodik olarak denetlenmesi sağlanacak.

Bolu Kartalkaya'da 78 vatandaşımızı kaybettiğimiz facianın yüreklerde yarattığı yangın devam ederken Mhp'den dikkat çeken bir hamle geldi.

YENİ BİR KANUN TEKLİFİ SUNULDU

Mhp Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir partisinin bugün Meclis'e yangınlarla ilgili yeni bir kanun teklifi sunduğunu duyurdu.

"BOLU'DA ÇOK ACI BİR ŞEKİLDE TECRÜBE ETTİK"

Özdemir'in paylaşımında "Ülkemizde yangın ve diğer afetlere müdahale süresinin insanımızı hayatta tutabilmek için ne derecede kritik öneme sahip olduğunu Bolu'da çok acı bir şekilde tecrübe ettik.

"İTFAİYE YANGINLARA 10 DAKİKADA MÜDAHALE EDECEK"

Bu kapsamda meclise sunduğumuz yeni kanun teklifi ile her ilimizde itfaiye ekiplerinin yangın ve diğer afetlere en fazla 10 dakikada müdahale etmelerini zorunlu hale getirecek kanun teklifimizi meclisimize sunduk.

"TURİZM TESİSLERİ PERİYODİK OLARAK DENETLENECEK"

Ayrıca "Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik" uyarınca turizm tesislerinin periyodik olarak denetlenmesini öngören kanun teklifimizi de hazırlıyoruz. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin, TBMM Grup toplantımızda ifade buyurdukları gibi MHP olarak hem bir daha böylesi felaketlerin yaşanmaması hem de kim olursa olsun sorumluların gereken cezayı alması için atılması gereken adımların kararlılıkla ve sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadeleri yer aldı.

MHP'den yangın faciası sonrası dikkat çeken kanun teklifi

KANUN TEKLİFİ METNİ DE ORTAYA ÇIKTI

MHP'nin sunduğu kanun teklifi metninde ise şu ifadeler yer aldı; "Yangınlar, alınan tüm tedbirlere rağmen ne zaman başlayabileceği öngörülemeyen afetlerdir. Büyüklüğü, başlama sebebi ve şekline bağlı olmakla beraber yangınlar 30'uncu saniyeden itibaren giderek daha da hızlı yayılır. İlk beş dakika yangının yayılmasının engellenebilmesi açısından büyük önem arz ederken yangın mahallinde bulunan yanıcı maddeler ve yanmaya başlayan maddenin cinsi yayılım hızını etkiler. Eğer ortamda yanıcı gazlar da mevcut ise yangının yayılma hızı normalin çok daha üzerine çıkmaktadır.

"BOLU'DA MÜDAHALE GECİKİNCE CAN KAYBI DA ARTMIŞTIR"

21 Ocak 2025 tarihinde sabaha karşı Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın felaketinde ne yazık ki itfaiyenin müdahalesi öngörülen sürenin üzerinde gerçekleşmiştir. Yangının yaşandığı otelin konumu ve merkeze olan mesafesi gözönüne alındığında normal şartlar altında en çok 30 ile 45 dk arasında itfaiyenin bölgede olması gerekirken iddialara göre 1 saati geçen bir süre içerisinde olay yerine varabilmiştir. Müdahalenin gecikmesi sebebiyle maalesef can kaybı sayısı da artmıştır. Şayet böylesine bir turizm merkezine daha yakın ya da turizm merkezlerinin olduğu bölgede itfaiye teşkilatı bulunmuş olsa idi can kaybının daha düşük ya da hiç yaşanmayacağı malumdur.

Avrupa'nın pek çok ülkesi, ABD ve Japonya örneklerine bakıldığında; itfaiye ekiplerinin yangınlara müdahale süresinin 10 dakikanın üzerine çıkmamak üzere yerleştirildikleri görülmektedir. Böylelikle yaşanabilecek olan can ve mal kaybı da en düşük seviyelere inmektedir. Bu şartlar altında ülkemizde de toplu faaliyet alanlarına en çok 10 dakikalık mesafelerde sabit ya da seyyar itfaiye istasyonları ile yangın ve diğer afetlerle mücadelede ihtiyaç duyulan itfaiye personeli, araç-gereç ve ekipmanın bulundurulması; her türlü koşul altında gerekli müdahalenin süresini kısaltarak olası can ve mal kaybını en az seviyelere indirecektir."

MHP'den yangın faciası sonrası dikkat çeken kanun teklifi

MHP'den yangın faciası sonrası dikkat çeken kanun teklifi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıVll. Murat:

poliste 10 dakikada olay yerine gelmek zorunda olsun

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Haber YorumlarıHakan Urdab:

trafik sorununu çözün , bence olabilirler

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Haber YorumlarıŞero null:

Sizde 10 dakikada işe yarar yasa çıkarın.

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Haber YorumlarıSergen Güzel:

O zaman itfaiyeden 40km ötedeye de otel yapılamayacak imar verilmeyecek değil mi

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Haber YorumlarıSelçuk Oğuz:

Altyapı kurmadan kanun yapılırsa bu, sorumlular kurtulur ama sadece sorunun üstü örtülmüş olur. 10 dakikada sokaklara giremiyor koca araçlar.

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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

İtfaiye nin belediye de ne işi var ne alaka

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Haber YorumlarıReis:

O iş kolay bağlayın afada itfauecilik meslek olsun istediğin yere aç 10 dk değil 3 dk müdahale eder

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Haber YorumlarıJokerAllame:

sevmem ama çok doğru kural helal olsun

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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Ozaman itfaiyeyi belediyeden alcKsin bakanlığa yada valiliğe bagliycaksin aga

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Haber YorumlarıHüseyin Güngör:

dalgamı geçiyorsunuz siz. vatandaşın istekleride 10dk acıdım 30dk yasallaştırın kriz var ülkede ne itfaiyesi millete inin millete

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