MHP'den Aziziye Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Gazeteci Mehmet Musa Çakır temaslarına başladı

MHP'den Aziziye Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Gazeteci Mehmet Musa Çakır, Ankara'dan döner dönmez temaslarına başladı. Partisinin Aziziye İlçe Başkanlığını ziyaret eden Çakır, daha sonra başvuru belgelerinin diğer nüshasını İl Başkan Vekili Cihan Aksakal'a teslim etti. Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken mesajlar da verdi.

MHP'den Aziziye Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Gazeteci Mehmet Musa Çakır, Ankara'dan döner dönmez temaslarına başladı. Partisinin Aziziye İlçe Başkanlığını ziyaret eden Çakır, daha sonra başvuru belgelerinin diğer nüshasını İl Başkan Vekili Cihan Aksakal'a teslim etti. Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken mesajlar da verdi.

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde siyasi hareketlilik hız kazanıyor. Geçtiğimiz hafta MHP'den Aziziye Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu yapan Erzurumlu Gazeteci-Yazar Mehmet Musa Çakır, genel merkez temaslarının ardından Erzurum'a döndü. Çakır, ilk ziyaretini ise, belediye başkanlığına talip olduğu seçim bölgesi Aziziye'den başladı.

İlk ziyaret Aziziye'ye

MHP Aziziye İlçe Başkanı Lokman Acar'ı ziyaret eden Mehmet Musa Çakır, aday adaylığı sürecinin yanı sıra seçim gündemini de değerlendirdi. MHP'nin 28. Dönem Erzurum Milletvekili adayları arasında da yer bulan ve yaptığı saha çalışmalarıyla göz dolduran Çakır, Aziziye ilçesinin hem siyasal, hem de stratejik açıdan büyük önem taşıyan bir ilçe olduğunun altını çizerek, "Bu güzide ilçemize hizmet etme ayrıcalığını yaşamayı çok istiyoruz" dedi. Çakır'a hayırlı olsun dileklerini ileten MHP Aziziye İlçe Başkanı Lokman Acar ise, 14-28 Mayıs seçimlerini anımsattı. Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanan seçimlerin yerel seçimler için de öncü bir işaret olduğuna dikkati çeken Acar, "Yine var gücümüzle sahalarda olacak ve seçim çalışmalarımızda yine emsali görülmemiş bir performans sergileyeceğiz" diye konuştu.

Belgelerini teslim etti

Aynı zamanda Anadolu Basın Birliği Genel Başkan Yardımcısı olan Mehmet Musa Çakır'ın ikinci ziyareti ise, MHP Erzurum İl Başkanlığına oldu. İl Başkan Vekili Cihan Aksakal'la bir araya gelen Çakır, başvuru belgelerinin bir nüshasını da, yöneticisi olduğu teşkilata teslim etti.

Çakır, söz konusu ziyaretle ilgili olarak sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Aziziye Belediye Başkanlığı için MHP Genel Merkezimize yaptığımız aday adaylık başvurumuzun bir nüshasını da, İl Başkanvekilimiz Sayın Cihan Aksakal'a teslim ettik. Cenab-ı Hakk, hayırlara vesile kılıp, hakkımızda hayırlı eylesin inşallah"

Çakır'dan seçim mesajı

Çakır, paylaşım mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bu vesileyle bir kez daha dile getirmek gerekirse: Bizim davamız mücadele oldu hep Rahatla, istirahat ve sefahatla hiçbir zaman işimiz olmadı. Kimi zaman millet ve milliyet düşmanlarıyla, kimi zaman soyu, sopu, nesebi ve sütü bozuklarla, kimi zaman da ihanetle, fırsatçılarla, fitneyle, binbir türlü maraz ve illetle mücadele ettik. 14-28 Mayıs seçimlerinde; bu ülkenin geleceğine ve aydınlık yarınlarına çökmeye çalışanlara karşı durduk, hamdolsun kazandık. Yerel seçimlerde de aynı duruşu ve aynı direnci ortaya koyacak ve bu ülkenin gerçek sahibinin aziz milletimiz olduğunu herkese bir kez daha göstereceğiz. Çünkü biz bu yolda hesabilik yapmıyoruz! Çünkü biz bu yolda sadakati, doğruluğu, onur, şeref ve haysiyeti yabana atmıyoruz! Çünkü biz bu yolda adam gibi duruyor, adam gibi yürüyor ve adam olanlarla adam gibi saf tutuyoruz! Bizim safımız da belli, saf tuttuklarımız da belli. Aziz milletimizin destek ve dualarıyla çıktığımız bu yolda, önümüze çıkanı ve dahi yolumuza taş koyanı billahi bir çırpıda siler, vallahi millet adına siyaset mezarlığına gömer geçeriz" - ERZURUM