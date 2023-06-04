Mehmet Şimşek'in Bakanlık Görevi Batman'da Sevinçle Karşılandı

Yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev alan Mehmet Şimşek'in memleketi Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyünde sevinçle karşılandı. Akrabaları, liseden arkadaşları ve köy halkı, Şimşek'in başarılı çalışmalar yapacağına inandıklarını belirtti.

YENİ Kabinede Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev alması memleketi Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyünde sevinçle karşılandı. Batmanlılar, akrabaları ve liseden arkadaşları Bakan Şimşek'in başarılı çalışmalar yapacağına inandıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev aldı. 23'üncü dönemde Gaziantep, 24'üncü dönemde Batman Milletvekili seçilen Şimşek, 60, 61 ve 62'nci hükümetlerde Maliye Bakanlığı, 64 ve 65'inci hükümetlerde Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. Mehmet Şimşek'in yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev alması memleketi Batman'da sevinçle karşılandı. Doğup büyüdüğü Gercüş ilçesine 12 kilometre mesafede bulunan Arıca köyünde de akrabaları ve köy halkı, Şimşek'in başarılı çalışmalar yapacağına inanıyor.