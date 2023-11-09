Mansur Yavaş, minik Bulut'un 10 Kasım videosunu paylaştı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim'de Anıtkabir'de okuduğu 'Andımız' ile gündeme gelen minik Bulut'un yer aldığı 10 Kasım videosunu paylaştı. Başkan Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda minik Bulut ve ailesine teşekkür etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim'de Anıtkabir'de okuduğu "Andımız" ile gündeme gelen minik Bulut'un yer aldığı 10 Kasım videosunu paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizim O'nunla olan andımız; söküp atılamayacak en korunaklı yerde, kalplerde. Sonsuza dek" ifadelerine yer verdi.

Başkan Yavaş ayrıca kendisini makamında ziyaret eden 29 Ekim'de Anıtkabir'de okuduğu "Andımız" ile gündeme gelen minik Bulut ve ailesine teşekkür etti. - ANKARA