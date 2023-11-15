Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesinin ABD ve Çin'le ikili ilişkilerinin stratejik önemde olduğunu belirtti. Ayrıca İsrail'in Gazze'ye saldırılarını da kınadı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD ve Çin ile ikili ilişkilerin stratejik önemde olduğunu vurguladı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesinin ABD ve Çin'le ikili ilişkilerinin stratejik önemde olduğunu bildirdi.

Enver, X hesabından, ABD'deki California Üniversitesi'nde "Asya-Pasifik'teki diplomasi" konulu konuşmasının detaylarını paylaştı.

Ülkesinin Çin ve ABD ile ikili ilişkilerinin "stratejik önem" taşıdığını vurgulayan Enver, "Malezya, bir blok veya tarafı seçmeye zorlanmadan, iki ülkeyle de kapsamlı ilişkilerini güçlendirecektir." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına da değinen Enver, şunları kaydetti:

"Malezya, Gazze'deki krizi, İsrail Siyonist rejiminin 'terörle mücadele' adı altında ayrım gözetmeyen katliamı olarak görüyor.

Kadın, çocuk ve masumları esir alan, öldüren ve (onlara) şiddet uygulayanları kınıyorum. Benzer şekilde sivillerin, evlerin ve hastanelerin bombalanmasını şiddetle kınıyorum."

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 48 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 650'sini çocuk ve 3 bin 145'i kadın olmak üzere 11 bin 320 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.