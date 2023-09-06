Lübnan Başbakanı Mikati, UNIFIL ile işbirliği yapmada kararlı

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, hükümetinin Lübnan ordusu aracılığıyla ülkenin güneyinde faaliyet gösteren Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile işbirliği yapmada kararlı olduğunu belirtti. Mikati, UNIFIL Komutanı General Aroldo Lazaro ile görüştü ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından UNIFIL'in görev süresinin bir yıl uzatılması ve Lübnan'ın güneyinde güvenliğin sağlanması için UNIFIL ile ordu aracılığıyla işbirliği yapma kararına bağlı olduklarını ifade etti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, hükümetinin Lübnan ordusu aracılığıyla ülkenin güneyinde faaliyet gösteren Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile işbirliği yapmada kararlı olduğunu belirtti.

Lübnan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Mikati, UNIFIL Komutanı General Aroldo Lazaro ile görüştü.

Mikati görüşmede, hükümetinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından UNIFIL'in görev süresinin bir yıl uzatılması ve Lübnan'ın güneyinde güvenliğin sağlanması için UNIFIL ile ordu aracılığıyla işbirliği yapma kararına bağlı olduğunu ifade etti.

Lübnan ordusu ile UNIFIL arasındaki mevcut ve etkili işbirliğinden övgüyle söz eden Mikati, uluslararası gücü, " İsrail'in Lübnan'ın egemenliğini ihlal etmesini sona erdirmek için çalışmaya" çağırdı.

Birleşmiş Milletler, 31 Ağustos'ta Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) süresinin 1 yıl daha uzatılmasına karar vermişti. BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada, Rusya ve Çin çekimser kalırken 13 üye, UNIFIL'in süresinin 1 yıl uzatılması yönünde oy kullanmıştı.

UNIFIL

UNIFIL, 1978 yılında kuruldu.

İsrail'in, 1982'de işgal ettiği Lübnan'ın güneyinden 2000 yılında çekilmesinin ardından toplamda 120 kilometre uzunluğundaki sınırın güvenliği UNIFIL'in denetimine geçti.

UNIFIL'ınn denetimindeki sınır için "Mavi Hat" tabiri kullanılıyor ve tüm bölgede güvenliği sağlamak üzere UNIFIL askeri devriye geziyor.

İsrail, son dönemde sınır hattı üzerinde hendek ve tel örgü gibi güçlendirme faaliyetlerini artırırken, sınır üzerinde bir kısmı Lübnan'a ait Gacar köyünün tamamını işgal edip etrafına tel örgü çekerek duvar ördü.