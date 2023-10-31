Kütahya'da Filistin'e Destek Mitingi Düzenlendi

Kütahya'da Memur-Sen İl Temsilciliği tarafından 'Filistin'e destek siyonizme lanet mitingi' düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda İsrail lanetlenirken, Filistin'e destek sloganları atıldı.

Kütahya'da Memur-Sen İl Temsilciliği tarafından ' Filistin'e destek siyonizme lanet mitingi' düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda İsrail lanetlenirken, Filistin'e destek sloganları atıldı.

Zafer Meydanındaki programda Diyanet Sendikası Kütahya Şube Başkanı Ülfet Balon, Memur-Sen Kütahya Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Kütahya Şube Başkanı Fatih Köse, İnsani Yardım Derneği Kütahya Başkanı Mustafa Yenipazar ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay konuşma gerçekleştirdi.

Memur-Sen Kütahya Temsilcisi Fatih Köse, "Bugün Filistin'de insanlık saldırı altında, üstelik sözde uluslararası hukuku temsil edenler katilin sırtını sıvazlayarak onu daha da cesaretlendiriyor. İnsanoğlu ayağa kalkacak ve bu İsrail'i yenecek. Sadece İsrail mi, temelinde mazlum kanı olan emperyalist uygarlığın tüm temsilcilerini yenecek" diye konuştu.

Programın sonunda Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık Filistin için dua etti. - KÜTAHYA