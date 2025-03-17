KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar : 'Türkiye'nin Gücüyle Geleceğe Yürüyoruz'

ASAD Kurucusu Murat Doğanay'ın öncülüğünde düzenlenen iftar programına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'den beş bakan, eski bakanlardan Kürşat Tüzmen, sanat dünyasının önemli isimleri Orhan Gencebay, Sevim Emre ve Yavuz Bingöl, uluslararası diplomasi alanından D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulkadir Imam ve iş dünyası ile devlet erkânından pek çok önemli isim katıldı.

MURAT DOĞANAY: "DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İftar yemeğiyle ilgili açıklama yapan ASAD Platformu Genel Başkanı Murat Doğanay, platformun küresel sistemin hızla değişen yapısını analiz ettiğini ve Türkiye'nin küresel vizyonuna katkı sağlamak amacıyla araştırmalar yaptığını belirtti. Doğanay, şunları söyledi:

"Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında gururla taşıyarak, Türk iş dünyasını uluslararası alanda daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren Ramazan ayında, Gazze'deki zulme karşı duyduğumuz derin üzüntüyle, insan hakları ve adalet adına sesimizi yükseltiyoruz. Dünya sahnesinde daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hep birlikte, Türkiye'nin bekası ve milletimizin huzuru için dualarımızı eksik etmiyoruz."

CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR: "TÜRKİYE'NİN GÜCÜYLE GELECEĞE YÜRÜYORUZ"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, birlik ve beraberliğin önemine dair yaptığı konuşmada, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki güçlü iş birliğine vurgu yaptı. Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, kendi kültürümüz ve milli değerlerimizle, bağımsız bir Türk devleti olarak Doğu Akdeniz'deki yerimizi sağlamlaştırıyor ve Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içinde güçlü bir şekilde geleceğe yürüyoruz. Türkiye'nin yükselen gücü ile Gazze, Suriye, Lübnan ve Ukrayna gibi uluslararası meselelerde liderlik etmesi, bölgemizdeki barış ve güvenliği sağlıyor. Kıbrıs'ın geleceğinde iki devletli bir çözümü savunuyoruz, çünkü Türkiye'nin garantörlüğü bizim için çok önemli." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin potansiyelinin büyük olduğunu belirterek turizm, yükseköğrenim, tarım, sanayi ve teknoloji gibi birçok alanda büyük gelişim gösterdiklerini söyledi. "Milletimizin desteğiyle daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı.