ABD'nin vurduğu Yemen'de ölü sayısı 53'e yükseldi

Trump'ın vur emri ülkeyi yangın yerine çevirdi! Bilanço ağırlaşıyor
Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı

Kızıldeniz'de sular ısınıyor! Trump'ı küplere bindirecek misilleme
KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi
Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu

Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin'den acı haber geldi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar : "Türkiye'nin Gücüyle Geleceğe Yürüyoruz"

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASAD Kurucusu Murat Doğanay'ın davetiyle düzenlenen iftar yemeğinde, siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimleri bir araya geldi. Katılımcılar arasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski bakan Kürşat Tüzmen ve sanatçılar Orhan Gencebay, Yavuz Bingöl gibi isimler yer aldı. ASAD Başkanı Murat Doğanay, Türkiye'nin küresel gücünü artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

ASAD Kurucusu Murat Doğanay'ın öncülüğünde düzenlenen iftar programına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'den beş bakan, eski bakanlardan Kürşat Tüzmen, sanat dünyasının önemli isimleri Orhan Gencebay, Sevim Emre ve Yavuz Bingöl, uluslararası diplomasi alanından D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulkadir Imam ve iş dünyası ile devlet erkânından pek çok önemli isim katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar : 'Türkiye'nin Gücüyle Geleceğe Yürüyoruz'

MURAT DOĞANAY: "DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İftar yemeğiyle ilgili açıklama yapan ASAD Platformu Genel Başkanı Murat Doğanay, platformun küresel sistemin hızla değişen yapısını analiz ettiğini ve Türkiye'nin küresel vizyonuna katkı sağlamak amacıyla araştırmalar yaptığını belirtti. Doğanay, şunları söyledi:

"Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında gururla taşıyarak, Türk iş dünyasını uluslararası alanda daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren Ramazan ayında, Gazze'deki zulme karşı duyduğumuz derin üzüntüyle, insan hakları ve adalet adına sesimizi yükseltiyoruz. Dünya sahnesinde daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hep birlikte, Türkiye'nin bekası ve milletimizin huzuru için dualarımızı eksik etmiyoruz."

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar : 'Türkiye'nin Gücüyle Geleceğe Yürüyoruz'

CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR: "TÜRKİYE'NİN GÜCÜYLE GELECEĞE YÜRÜYORUZ"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, birlik ve beraberliğin önemine dair yaptığı konuşmada, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki güçlü iş birliğine vurgu yaptı. Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, kendi kültürümüz ve milli değerlerimizle, bağımsız bir Türk devleti olarak Doğu Akdeniz'deki yerimizi sağlamlaştırıyor ve Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içinde güçlü bir şekilde geleceğe yürüyoruz. Türkiye'nin yükselen gücü ile Gazze, Suriye, Lübnan ve Ukrayna gibi uluslararası meselelerde liderlik etmesi, bölgemizdeki barış ve güvenliği sağlıyor. Kıbrıs'ın geleceğinde iki devletli bir çözümü savunuyoruz, çünkü Türkiye'nin garantörlüğü bizim için çok önemli." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin potansiyelinin büyük olduğunu belirterek turizm, yükseköğrenim, tarım, sanayi ve teknoloji gibi birçok alanda büyük gelişim gösterdiklerini söyledi. "Milletimizin desteğiyle daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar :
Haberler.com / Muhammed Fatih İnce - Politika
img

Futbolcusunu yerden yere vurdu
img

Kuzey Kore 7 ülkeye birden meydan okudu
img

Arda, Mbappe'yi çıldırttı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik kavgasında küfürler hava uçuştu! Genç kadını kimse yatıştıramadı

Küfürler hava uçuştu, genç kadını kimse yatıştıramadı
Mahsun Kırmızıgül, cenazesine gidemediği ismin mezarı başında hüngür hüngür ağladı

Cenazesine gidemediği ismin mezarı başında hüngür hüngür ağladı
Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra sağ bulundu! Bakın ne yemiş

Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra bulundu! Bakın ne yemiş
Meteoroloji 26 ili sarı kodla uyardı! İstanbul'a bile kar yağışı göründü

Meteoroloji 26 ili uyardı! İstanbul'a bile kar yağışı göründü
Basın toplantısında olay sözler! Mourinho, Saint-Maximin'i yerden yere vurdu

Futbolcusunu yerden yere vurdu
Galatasaray'dan Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez paylaşım geldi

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası paylaşım

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.