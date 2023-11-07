Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı kabul etti. Kabulde, sporun önemi ve gençlerin uluslararası müsabakalara katılımı konuları ele alındı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı Kabul Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bazı temaslar için Lefkoşa'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı ofisinde gerçekleşen kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Bak'a Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da eşlik etti.

Kabulde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'li gençlere sporda uygulanan ambargo ve engellemelerin bu çağa hiç yakışmadığını söyleyerek bunu görüştüğü tüm muhataplarına aktardığını bildirdi.

Kıbrıs Türk halkının, dayatma ve zulümlerle sunulan çözüm formüllerini kabul edeceğini zannedenlerin yanıldıklarını ifade eden Tatar, "Biz hiçbir zaman hakkımızın, hukukumuzun eşitliğimizin olmadığı bir çözüme asla razı olmayacağız. Dolayısıyla bunlar hep beyhude çabalardır." dedi.

Tatar, Kıbrıs Türk gençlerinin uluslararası müsabakalara Türkiye üzerinden katılması için çaba verdiklerini dile getirerek, Kıbrıslı Türklerin sporun çeşitli dallarında başarılı isimler çıkarttığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak da Türkiye'nin spor alanında KKTC'nin her zaman yanında olduğunu ve iki ülke arasında gençlikle ilgili faaliyetlerin artırılması gerektiğine dikkati çekerek, gençler için düzenlenen kültür ve spor gezilerinin iki toplumun kaynaşması açısından önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin spor ülkesi olma yönünde hızla ilerlediğini kaydeden Bak, spor tesislerine büyük yatırımlar yapan Türkiye'nin birçok uluslararası şampiyona ve müsabakaya da ev sahipliği yapacağını bildirdi.