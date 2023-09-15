Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci birleşimi, Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 20 maddelik gündem karara bağlanırken, yeni kurulan Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın tarafından meclis üyelerine deprem başta olmak üzere 'afet' konulu brifing verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda 20 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlığında, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 20 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edildi.

Toplantıda, Talas Belediyesine 120 milyon TL, Yeşilhisar Belediyesine 45 milyon 275 bin TL ve Sarız Belediyesine 15 milyon TL ek bütçe verilmesine ilişkin talepler de görüşüldü.

Talepler, meclis üyelerince kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, meclis üyelerine afet konulu sunum yaptı.