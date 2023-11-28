Kars'ta Aranan 10 Kişi Yakalandı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak" suçundan 4 yıl 2 ay cezası bulunan B.K, "basit yaralama" suçundan 3 ay 10 gün hapis cezası olan N.O, "hırsızlık" suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan K.F.S ile "basit yaralama" suçundan 6 ay 22 gün hapis cezası olan M.A. ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlüler, cezaevine teslim edildi.