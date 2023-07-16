İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, AK Parti Milletvekili Adil Karaismailoğlu'na 35 Bin TL Tazminat Ödeyecek

AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu'nun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı döneminde hakkındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle açtığı davada mahkeme, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın 35 bin lira tazminat ödemesine kararlaştırdı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu'nun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı dönemde hakkındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle açtığı davada mahkeme, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın 35 bin lira tazminat ödemesini kararlaştırdı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı dönemde, avukatları Ömer Faruk Karagüzel ve Melike Nur Bak aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında, kendisiyle ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle manevi tazminat talebiyle dilekçe sundu.

Dilekçede, Türkkan'ın Bartın çevre yolu ihalesiyle ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda ağır ithamlarda bulunarak, hakaret ve iftira suçunu işlediği belirtildi.

Türkkan'ın hakikatle ilgisi bulunmayan, kulaktan dolma bilgilerle Karaismailoğlu'nu kamuoyu husumetine maruz bıraktığı aktarılan dilekçede, bu iftiralar nedeniyle kişilik haklarının açıkça zedelendiği anlatıldı.

Davanın kabulüne karar verilmesi istenen dilekçede, davalı Türkkan'ın 250 bin liralık manevi tazminatı, yasal faiziyle birlikte davacı Karaismailoğlu'na ödemesine hükmedilmesi talep edildi.

Mahkeme, davayı karara bağladı

Davanın İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına katılmayan tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, Karaismailoğlu'nun avukatı, müvekkilinin kişilik haklarının zedelendiği gerekçesiyle davanın kabulünü istedi.

Türkkan'ın avukatı ise, müvekkilinin ifadelerinin daha önce basında yer aldığını, paylaşımın bilgi paylaşımı niteliğinde olduğunu söyleyerek, davanın reddine karar verilmesi talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek Lütfü Türkkan'ın, Adil Karaismailoğlu'na 35 bin TL manevi tazminatı haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödemesine hükmetti.