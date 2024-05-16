Kargo ile neler gönderilemez? Kargo ile ne göndermek yasak?

Kargo ile gönderilebilecek ürünler oldukça geniş bir yelpazede bulunuyor. Bu ürünler arasında basılı ürünler, ofis evrakları, kuru gıda ürünleri, konserve ürünler, giysiler, tekstil ürünleri, kozmetik ürünleri, bijuteri, kitaplar, mobilya, araç parçaları, oyuncaklar, bilgisayar parçaları ve daha fazlası yer alıyor. Ancak yasalara aykırı, uyuşturucu, para ve değerli taş gibi maddeler gönderime aykırıdır. Yurtdışına kargo gönderirken doğru paketleme ve belgeleri hazırlamak da önemlidir. Ayrıca, en ekonomik kargo seçeneklerini değerlendirmek için desi ve kargo türüne dikkat etmek gerekiyor.

KARGO İLE NELER GÖNDERİLEMEZ?

Kargo ile gönderilmesi yasak veya kısıtlanmış olan öğeler, genellikle güvenlik, sağlık veya çevre riskleri taşıyan maddelerdir. Bazı yaygın kısıtlanmış veya yasaklanmış öğeler şunlardır:

Patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, havai fişekler gibi patlayıcı maddeler kargo ile gönderilmesi yasaktır.

Zehirli maddeler, radyoaktif maddeler, asitler, kimyasal maddeler gibi toksik ve tehlikeli maddeler genellikle kargo ile gönderilmesi yasak veya kısıtlanmıştır.

Canlı hayvanlar, bitkiler veya deniz ürünleri, genellikle özel koşullar altında ve belirli belgelere sahip olarak taşınabilir, ancak bazı durumlarda kargo ile göndermeleri yasaktır.

Tehlikeli atıkların kargo ile gönderilmesi yasaktır. Bu, tıbbi atıklar, pil ve akümülatörler gibi tehlikeli kimyasalları içerebilir.

Yasadışı veya kaçak ürünler, kargo ile gönderilmesi yasaktır. Bu uyuşturucular, sahte ürünler veya telif hakkı ihlali yapan ürünler olabilir.

Nakliye sırasında kaybolma veya zarar görme riski taşıyan değerli eşyaların (örneğin mücevherler, nakit para, antika eşyalar) kargo ile gönderilmesi genellikle kısıtlanmıştır.

Bu öğelerin yanı sıra, her ülkenin kendi kargo düzenlemeleri ve kısıtlamaları olabilir. Göndermek istediğiniz öğelerin kargo şirketinin politikalarını ve ülkenin gümrük yönetmeliklerini kontrol etmek önemlidir.

KARGO İLE ALTIN GİDER Mİ?

Kargo ile altın gönderilebilir ancak, altının gönderilmesi belirli güvenlik önlemlerini gerektirebilir ve bazı ülkelerde kısıtlamalara tabi olabilir.

Altın gönderirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır: