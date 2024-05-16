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ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 16-17 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi!

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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

16 MAYIS ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 16.05.2024 10:15:00

Tamir Tarihi: 16.05.2024 15:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Esertepe Sokakta Bulunan Dağıtım ŞebekeHattında Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Yapılmıştır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Esertepe Sokak

SEREFLIKOÇHISAR

Arıza Tarihi: 16.05.2024 11:10:00

Tamir Tarihi: 16.05.2024 14:10:00

Detay: Şereflikoçhisar Hacıenbiya Mahallesinde oluşan Dağıtım Şebeke Hattı arızası nedeniyle11:10 ile 14:10 saatleri arası 3 saatlik Su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Yerler: Hacıenbiya Mahallesi,Tuzla Mahallesi

POLATLI

Arıza Tarihi: 16.05.2024 11:30:00

Tamir Tarihi: 16.05.2024 19:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Gülveren Mahallesi Melikşah Caddesi Üzerinde Ø160'lık Polietilen boru dağıtım şebeke hattında ani oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Şentepe Mah. Bir Bölümü, Esentepe Mah. Bir Bölümü, Gülveren Mah. Bir Bölümü

SEREFLIKOÇHISAR

Arıza Tarihi: 16.05.2024 14:50:00

Tamir Tarihi: 16.05.2024 17:50:00

Detay: Şereflikoçhisar Akseki Mahallesi armağan Sokakta oluşan Dağıtım Şebeke Hattı arızası nedeniyle 14:50-17:50 saatleri arası 3 saatlik su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Yerler: Akseki Mahallesi

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 16.05.2024 14:20:00

Tamir Tarihi: 16.05.2024 17:20:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Akyazı 8 Sokakta Bulunan Dağıtım Şebeke Hattında Müteahhit Firma Çalışma Esnasında Çıkan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Yapılmıştır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Akyazı 8 Sokak

SİNCAN

Arıza Tarihi: 16.05.2024 16:15:00

Tamir Tarihi: 16.05.2024 23:55:00

Detay: Törekent mahallesi seyrice mevkii içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: seyrice mevkii

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